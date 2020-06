Biały Dom wiedział, że Rosja finansuje ataki na żołnierzy USA

Wysoko postawieni urzędnicy administracji w Białym Domu dysponowali wiedzą na temat finansowania przez Rosję ataków na żołnierzy USA w Afganistanie już w marcu 2019 r., czyli o rok wcześniej, niż podawały media - ujawniła we wtorek agencja Associated Press.

Według informacji, do jakich dotarła AP, „prezydent (USA) Donald Trump otrzymał wtedy co najmniej jeden raport wywiadu dotyczący tej sprawy”. Źródła w Białym Domu, z którymi rozmawiała agencja, potwierdziły też, że ówczesny doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa John Bolton „mówił swym współpracownikom, że osobiście powiadomił Donalda Trumpa o ustaleniach amerykańskiego wywiadu”.

Agencja pisze, że były doradca Trumpa odmówił w poniedziałek odpowiedzi na pytanie, czy w marcu 2019 r. rzeczywiście wprowadził Trumpa w temat. Jednakże, występując w niedzielę w programie telewizji NBC, wyraził on opinię, że „Trump zasłania się teraz niewiedzą, by w ten sposób usprawiedliwić całkowitą bezczynność administracji w tej sprawie”.

„Może się wszystkiego wyprzeć, jeśli (jak twierdzi) nikt mu niczego nie mówił” - zauważył Bolton, autor demaskatorskiej książki o funkcjonowaniu administracji Trumpa, która ukazała się w ubiegłym tygodniu.

AP ocenia, że jeśli informacje, do których dotarła, okażą się prawdziwe, „Białemu Domowi będzie bardzo trudno odcinać się od doniesień wywiadu”. „Może to również skłonić do postawienia pytania, dlaczego Trump nie podjął żadnych działań odwetowych wobec Moskwy za jej działania, które stanowiły przecież bezpośrednie zagrożenie dla życia amerykańskich wojskowych na służbie” - pisze AP. Tym bardziej, że „przez cały okres swego dotychczasowego urzędowania w Białym Domu Trump poszukiwał sposobów na poprawienie stosunków z Rosją i jej prezydentem, Władimirem Putinem, włączając w to niedawną propozycję ponownego włączenia Rosji w skład G7” - zaznacza AP.