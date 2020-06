Koronawirus: WHO ostrzega - najgorsze przed nami

Globalna pandemia koronawirusa ostatnio jakby zwolniła, jednak WHO ostrzega - najgorsze wciąż przed nami!

Czy to możliwe, że wróci globalny lockdown? Tego obawia się WHO, które przestrzega przed ew. nawrotem koronawirusa.

Chodzi o coś gorszego niż prorokowana druga fala, która ma nadejść na jesieni. Chodzi o wielką liczbę zarażeń, która wywołać może lockdown.

W Polsce udało się utrzymać liczbę zachorowań na niezmiennym poziomie, co pozwoliło na otwarcie gospodarki, ale w USA otwarcie firm i usług znacząco zwolniło, szczególnie w obszarach Arizony czy New Jersey. Podobnie ma się sytuacja w Australii, która jeszcze przedłużyła własny lockdown o 4 tygodnie.

W dziwnej sytuacji znajduje się Japonia, która na lockdown zdecydowała się bardzo późno i bardzo szybko zdjęła obostrzenia. Teraz widmo nowych zachorowań zmusiła kraj do rewizji strategii.

Jednak najgorsze przed nami. Tedros Adhanom Ghebreyesus, szef WHO ogłosił, że najgorsze przed nami. Co więcej WHO wkrótce wyśle do Chin specjalistów, którzy zbadać mają źródła koronawirusa. Ma to pomóc w wynalezieniu szczepionki lub leku.

Bloomberg/ as/