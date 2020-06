Miliony czekają na firmy z branży turystycznej

Bank Gospodarstwa Krajowego zmienił warunki programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. To efekt działania tarczy antykryzysowej. Firmy, na razie tylko „ze ściany wschodniej” mogą pozyskać pieniądze nie tylko na inwestycje, ale również na szeroko rozumiane potrzeby płynnościowe. Mają na to czas do końca 2020 roku

Jest o co walczyć, bo budżet programu to 200 mln zł. BGK zapowiada, że już wkrótce uruchomi kolejne programy pomocowe dla firm na czas pandemii. Pierwszy program jest dostępny dla firm działających w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Dostrzegając potencjał turystyki i jej znaczenie z perspektywy gospodarki i miejsc pracy - Bank Gospodarstwa Krajowego z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (wcześniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) - przygotował jeszcze w 2016 r. specjalny fundusz wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej. Dzisiaj Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka, ze względu na gospodarcze skutki pandemii COVID-19, jest nie tylko działaniem proinwestycyjnym, ale również antykryzysową tarczą dla przedsiębiorców w branży turystycznej, mierzących się z utratą płynności. Pożyczki dla branży turystycznej wciąż są bardzo popularne. Udzielamy je nieprzerwanie pomimo pandemii COVID-19. Produkt dodatkowo trochę zmieniliśmy, by odpowiadał on na dzisiejsze potrzeby firm - powiedział w rozmowie z Interią Przemysław Derwich, dyrektor w Departamencie Instrumentów Finansowych BGK.

Do tej pory przedsiębiorcy na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej pożyczyli z Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka aż 74 mln zł. Popularność programu nie maleje. W tym roku przedsiębiorcy złożyli już 116 wniosków na łączną kwotę 18 mln zł.

Program do końca 2020 r. będzie funkcjonował w oparciu o zmienione zasady, aby być nie tylko wsparciem dla inwestycji, ale też w czasach pandemii i kryzysu gospodarczego - kołem ratunkowym dla tych przedsiębiorców, którzy stracili płynność i mają trudności z regulowaniem comiesięcznych zobowiązań.

Wprowadziliśmy wydatki płynnościowe jako kwalifikowalne. Wcześniej pożyczka miała głównie charakter inwestycyjny, dzisiaj, to również pieniądze na bieżące wydatki, np. wypłata wynagrodzeń pracownikom, zapłata podatków czy składek ZUS lub należnych faktur - dodaje Derwich.

Rozmówca Interii przyznaje, że nie maleje popularność pożyczek inwestycyjnych. - Branża w dalszym ciągu chce inwestować. Po części tłumaczyć to należy koniecznością zmiany sposobu działania ze względu na covid-19 i potrzebą dostosowania się do wymogów sanitarnych - ocenia ekspert BGK.

Z preferencyjnych warunków pożyczki może skorzystać mikro-, mała lub średnia firma działająca w branży turystycznej w Polsce Wschodniej, która ucierpiała przez covid-19. To nie tylko wydłużenie do 12 miesięcy karencji w spłacie rat kapitałowych, półroczne wakacje kredytowe, ale również obniżenie oprocentowania. Nie jest też wymagany wkład własny. Oprocentowanie w skali roku wynosi 0,92 proc. i jest stałe przez cały okres finansowania. Jest w dalszym ciągu atrakcyjne pomimo rekordowo niskich stóp procentowych.

Po pierwsze oferujemy bardzo niewielkie oprocentowanie. Po drugie pożyczki te są łatwiej dostępne w porównaniu do produktów kierowanych do wszystkich branż, gdzie jest więcej chętnych i środki kończą się znacznie szybciej - ocenia Derwich.

Dodatkowo przedsiębiorca może ustalić z instytucją finansującą zmienne raty spłaty, dopasowane do sezonowości biznesu.

Już niedługo uruchomiony zostanie kolejny program pomocowy dla firm dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii.

W większości województw na podobnych zasadach jak pożyczki płynnościowe POIR będą uruchamiane pożyczki regionalne. Z tą różnicą, że będą to pieniądze unijne, które do dyspozycji mają marszałkowie województw z tzw. regionalnych programów operacyjnych. To rozwiązanie funkcjonuje już np. w województwach łódzkim, pomorskim czy opolskim. Pożyczki ruszają na Podkarpaciu. Podpisujemy umowę w woj. świętokrzyskim, a na Dolnym Śląsku wybieramy pośredników. Będą to pożyczki płynnościowe, z których branża turystyczna również może skorzystać - przypomina Derwich.

Turystyka to ważna część gospodarki. Udział branży w tworzeniu PKB w 2019 r. wyniósł 6,3 proc. W ubiegłym roku według danych Ministerstwa Rozwoju do Polski przyjechało ponad 21 mln zagranicznych turystów. Był to rekordowy rok w branży i kolejny zapowiadał się jeszcze lepiej. Dzisiaj już wiadomo, że turystyka będzie jedną z tych branż, które najbardziej ucierpią na pandemii.

Interia/ mk

