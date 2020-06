Litewscy Żydzi oskarżyli w poniedziałek Władimira Putina o fałszowanie historii i lekceważenie zbrodni ZSRR. Jest to reakcja na artykuł prezydenta Rosji na temat historii II wojny światowej, który się ukazał w amerykańskim piśmie „The National Interest”.

Przewodnicząca Litewskiej Wspólnoty Żydów Faina Kukliansky i poseł Emanuelis Zingeris we wspólnym oświadczeniu złożyli hołd tym, którzy zginęli podczas walki z nazistami. Przyznali, że swe życie zawdzięczają żołnierzom radzieckim i amerykańskim, którzy wyzwoli obozy koncentracyjne Stutthof i Dachau, gdzie więzione były ich matki. Jednak odrzucili kategorycznie próbę minimalizowania przez Putina zbrodni sowieckich po aneksji Litwy w czerwcu 1940 roku i podczas II wojny światowej. W komentarzu opublikowanym w poniedziałek na stronie internetowej Litewskiej Wspólnoty Żydów (lzb.lt) Kukliansky i Zingeris podkreślili, że podczas sowieckiej okupacji kraju „miejscowi Żydzi stali się najbardziej prześladowaną grupą etniczną, a wielu Żydów deportowano na Syberię”.„Prezydent Władimir Putin - zaznaczyli - mówiąc o +Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej+, rzekomo wypowiadając się w imieniu wszystkich dotkniętych narodów, Polski i państw bałtyckich, w tym Żydów (), przemilczał temat masowych represji”, a także walkę ZSRR z syjonizmem.„Przemyślane kłamstwo Putina na temat okupacji sowieckiej i zniszczenia niepodległości Litwy zostało opublikowane wyłącznie po to, by wykorzystać je do imperialnych celów dzisiejszej niedemokratycznej Rosji” - czytamy w komentarzu.„My, potomkowie litewskich Żydów, sprzeciwiamy się takiemu fałszowaniu historii i zniewoleniu naszej niepodległej Litwy” - oświadczyli autorzy.Podkreślili, że „Putin nie powinien kłamać, iż okupacja Litwy była zgodna z ówczesnym prawem międzynarodowym i krajowym”. „Było to planowane zajęcie, okupacja i aneksja niepodległych państw” - podkreślili. „Panie Prezydencie Federacji Rosyjskiej! Wejście armii Stalina do państw bałtyckich i stworzenie marionetkowych potęg radzieckich było końcem wolnej historii wszystkich narodów regionu” - napisali Kukliansky i Zingeris.

Sowieci zajęli kraje bałtyckie w 1940 roku, realizując postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow podpisanego przez Kreml z nazistowskimi Niemcami. Rok później, w czerwcu, rozpoczęto masową deportację ludzi.

Tylko na Litwie podczas okupacji sowieckiej ponad 200 tys. osób zostało uwięzionych, deportowanych i zabitych. Represje trwały do 1952 roku. Trzy państwa bałtyckie ponownie uzyskały niepodległość w latach 1990-1991.

PAP/KG