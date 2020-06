Premier: Największe obniżki podatków były w czasach rządu PiS

Największe obniżki podatków były w czasach rządów PiS; demaskujemy kuglarstwo, fałsz i niewiarygodność Rafała Trzaskowskiego, kiedy on mówi coś o podatkach, to przypomnijcie mu VAT podniesiony za PO, zabrane środki z OFE - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki w Puławach (Lubelskie).

Premier ocenił, że praca dla Polski to jednocześnie praca po to, żeby Polska była jak najlepiej zorganizowana. Jednym z fundamentów dobrej organizacji państwa - dodał - są instytucje fiskalne. W tym kontekście wskazał, że za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, której wiceszefem jest Rafał Trzaskowski, obszar podatku VAT zarządzany był fatalnie. „Byliśmy okradani przez mafie VAT-owskie w czasach PO, o tym trzeba pamiętać” - podkreślił szef rządu.

„Dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na szczególne kuglarstwo, otóż w czasie kiedy on był ministrem w rządzie PO, Platforma podnosiła podatki, podnosiła akcyzę w 2014 r., podatek od nieruchomości. tym trzeba pamiętać” - mówił Morawiecki. Dodał, że kiedy Trzaskowski był ministrem cyfryzacji zlikwidowano ulgę na internet. „Teraz demaskujemy to kuglarstwo, ten fałsz, tę niewiarygodność pana Trzaskowskiego” - oświadczył premier.

Szef rządu zwrócił uwagę na tzw. dzień wolności podatkowej, który - jak mówił - w czasach rządów PO przypadał w 2018 r. 14 czerwca, a „później poszła nawet jeszcze wyżej, około dwudziestego któregoś czerwca, potem też była 14 czerwca”. „Za zeszły rok, 2019 r., to jest 8 czerwca. To jest prawdziwa miara obniżki podatków. Największe obniżki podatków były w czasach rządów PiS” - przekonywał. Wskazał na obniżkę PIT z 18 na 17 proc., podwyżkę kosztu uzyskania przychodu, czy zerowy PIT dla osób do 26. roku życia.

„Nie dajcie się nabierać na jego (Trzaskowskiego) kuglarstwo, na jego oszustwa. Kiedy on mówi, że nie podniesie podatków, to spytajcie dlaczego w czasach PO podnoszony był VAT (…), dlaczego w czasie kiedy w rządzie był pan Trzaskowski zlikwidowano ulgę na internet, czyli podniesiono podatek PIT” - wskazał Morawiecki. Dodał, że w ostatnich 13 latach najbardziej obniżył podatek PIT rząd Prawa I Sprawiedliwości.

„Podatek PIT z 18 na 17 proc. Jeden punkt procentowy, to jest około sześciu procent. Plus do tego koszty uzyskania przychodu poszły z 1335 zł na 3 tys. zł. Pierwsze podniesienie kosztów uzyskania przychodu” - mówił premier, który zwrócił się do wyborców, także tych którzy popierają Konfederację. „Przypomnijcie sobie tę wielką obniżkę podatków. Wiem, że o to wam chodzi. Kto obniżył podatki do zera dla osób do 26. roku życia? Rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan prezydent Andrzej Duda. Dziękujemy panie prezydencie za współpracę” - mówił Morawiecki.

Jego zdaniem, PO liczy wyłącznie na fałszywe emocje. „Drodzy państwo nie dajmy się w ten sposób oszukać” - mówił premier. „Kiedy pan Trzaskowski mówi coś o podatkach, przypomnijcie mu VAT podniesiony za PO, przypomnijcie mu zabrane OFE” - podkreślił premier. Dodał, że „dlatego tak ważna jest wiarygodność”.

„Dlatego ważna jest kontynuacja i dobra współpraca. Nie chcemy chaosu, kłótni, wojny na górze. Chcemy stabilności, skuteczności działania, współpracy, a nie wetowania, weto dla weta. Nie bo nie, to jest polityka pana Trzaskowskiego” - przekonywał premier.

Zwracając się do przedsiębiorców, mówił o „estońskim CIT”, który będzie wdrażany od 1 stycznia 2021 roku. „Zero podatku. Jeśli jakakolwiek firma, spółka prawa handlowego ma zyski i zainwestuje te zyski, to nie będzie w ogóle płaciła podatku. Dopiero firmy polskie i zagraniczne, jak będą wyprowadzały zysk w formie dywidendy, wtedy dopiero będą płaciły podatek” - zapowiedział szef rządu.

„To jest budowa kapitału polskiego, to są wyższe pensje polskich pracowników. To są badania i rozwój tutaj w Puławach, na Lubelszczyźnie. Andrzej Duda, tak to on jest autorem tego planu” - mówił Morawiecki, który pod koniec spotkania wręczył lokalnym samorządowcom promesy na realizację zadań w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Wcześniej we wtorek premier spotkał się z samorządowcami w Łukowie. Podczas wystąpienia zwracał uwagę, że miasto ma długie tradycje kolejowe. „Dworzec wasz jest w naszym programie remontu dworców, żeby stał się znów piękną wizytówką tego miasta, przyciągał turystów” - zadeklarował.

Morawiecki mówił też o Funduszu Inwestycji Lokalnych, który został utworzony we współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą. „Dla waszego powiatu to szczególnie dobra informacja, ponieważ tutaj będzie możliwość przeprowadzenie już w krótkim czasie inwestycji w wysokości powyżej 20 mln zł” - poinformował.

Zaznaczył, że do Łukowa trafiły już wcześniej „wyjątkowo duże środki” z Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych - ponad 27 mln zł. „Ale Łuków ma jeszcze więcej powodzenia, ponieważ Łuków jest też na liście programu 100 obwodnic”. „Te wszystkie inwestycje, to po to żeby tworzyć nowe miejsca pracy, przyciągać biznes, przedsiębiorców, żeby ludzie mogli spokojniej po tej pandemii patrzeć w przyszłość” - wskazał szef rządu.

Czytaj też: Sasin o elektrowni jądrowej: To musi być inwestycja całego państwa

PAP/kp