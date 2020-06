Świat doczekał się pierwszego absolwenta kierunku... NINJA!

To nie jest żart. Jeśli myśleliście, że widzieliście już dziwne i jakże potrzebne kierunki na współczesnych uczelniach, to przeczytajcie to. Japończyk Genichi Mitsuhashi jako pierwszy człowiek świata uzyskał tytuł magistra nauki o ninja. 45-latek ukończył dwuletnie studia, w czasie których uczył się między innymi sztuk walki i cichego chodzenia po górach - podała we wtorek stacja CNN

Jako student Mitsuhashi nie tylko zgłębiał dokumenty historyczne, lecz przyswajał sobie również praktyczne aspekty bycia ninja.

Czytałem, że ninja pracowali jak rolnicy rano i ćwiczyli sztuki walki po południu - powiedział, cytowany przez agencję AFP.

Tajemniczy wojownicy ninja byli w średniowiecznej, feudalnej Japonii mistrzami szpiegostwa, sabotażu, zamachów i niekonwencjonalnej sztuki wojennej. W 2017 roku Uniwersytet Mie jako pierwszy na świecie utworzył centrum badawcze poświęcone ninja, a rok później uruchomił studia magisterskie na takim kierunku. Ośrodek mieści się w otoczonym górami mieście Iga, gdzie dawniej mieszkało wielu wojowników ninja.

Mitsuhashi uprawia w okolicy Igi ryż i warzywa, prowadzi karczmę i własne dojo, w którym szkoli swoich uczniów w sztukach walki i umiejętnościach ninja. Jednocześnie sam chciałby zrobić doktorat z nauk o ninja.

Zapał Mitsuhashiego zadziwił nawet jego wykładowców.

Prowadzimy zajęcia historyczne i kursy umiejętności ninja, ale nie sądziłem, że poświęci się temu w takim stopniu - powiedział profesor historii Japonii Yuji Yamada, który zarządza ośrodkiem studiów ninja.

By dostać się na studia, kandydaci muszą zdać egzamin z historii Japonii i test z czytania historycznych dokumentów dotyczących ninja. Według Yamady przyjmowanych jest średnio trzech studentów rocznie. „Dostajemy wiele zapytań z zagranicy, ale muszę powiedzieć jedną rzecz: ten kurs jest po to, by uczyć się o ninja, a nie zostać jednym z nich” - podkreślił profesor.

PAP, mw