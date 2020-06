Podatki za PO i podatki za PiS. Horała: jest różnica

To za rządów PO-PSL podnoszono najwięcej najważniejszych podatków, a za rządów PiS obniżano - przekonuje infografika KW Prawo i Sprawiedliwość. Horała: PiS-PO to nie jedno zło

Ku rozwadze twierdzącym, że „PiS-PO jedno zło” - napisał Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK.

Infografika przypomina, że za rządów PO-PSL m.in.: 153 mld zł oszczędności z rachunków Polaków w OFE przelano na wirtualne zapisy w ZUS, podwyższono VAT z 22 do 23 proc., podwyżsozno wysokość składki rentowej płaconej przez pracodawcę, podatek od wydobycia niektórych kopalin, zlikwidowano ulgę na internet, podwyższono akcyzę na samochody z silnikami pow. 2 litrów pojemności, podwyższono VAT na książki i prasę specjalistyczną, warzywa, owoce, mięso, ryby, mąki, kasze, podwyższono akcyzę na wyroby spirytusowe, oskładkowano umowy-zlecenia.

W kontrze infografika zestawia obniżki za rządów PiS: obniżono VAT na żywność dla niemowląt i artykuły dziecięce, wprowadzono mały ZUS dla mniejszych przedsiębiorców, wprowadzono zerowy PIT dla młodych, obniżono PIT do 17 proc., obniżono akcyzę na energię elektryczną, do 15 proc. obniżono podatek CIT dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, po czym dalej obniżono go do poziomu 9 proc., obniżono VAT na owoce cytrusowe, obniżono VAT na pieczywo i ciastka, obniżono VAT na książki i e-booki, obniżono PIT przez podwyższenie progu sumy kosztów uzyskania przychodów, obniżono do 8 proc. VAT na domowe baterie słoneczne.

mw

CZYTAJ TEŻ: Premier: Największe obniżki podatków były w czasach rządu PiS

CZYTAJ TEŻ: Skrajnej biedy w Polsce jest coraz mniej

CZYTAJ TEŻ: Horała: Elektrownia jądrowa - przygotowania trwają