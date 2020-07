Pobierasz 500 Plus? Nie musisz składać wniosku

Ci, którzy pobierają już świadczenie w ramach programu „Rodzina 500 plus” nie muszą w tym roku składać wniosku o jego przyznanie; wnioski wypełniają jedynie rodzice nowonarodzonych dzieci - wskazała w środę szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

W przeszłości 1 lipca był terminem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej przypomniała w Programie I Polskiego Radia, że wniosek złożony w ubiegłym roku zakłada wypłatę środków do końca maja 2021.

„Jedynie osoby, które ubiegają się o nowe świadczenie 500 plus, gdy urodziło się dzieciątko, składają wnioski” – dodała. Można to zrobić np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

W ramach programu „Rodzina 500 plus” świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. „500 plus to potężne wsparcie dla polskich rodzin. Tego wsparcia trafiło już do nich 114 mld zł” – podała minister.

Pytana, czy program zostanie utrzymany i czy wystarczy na niego środków, Maląg powiedziała, że „gwarantem realizacji wszystkich programów społecznych, programów inwestowania w rodzinę, (…) jest Karta Rodziny, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę”.

W Karcie - jak wyjaśniała - zapisana jest kontynuacja programów społecznych, w tym m.in. „500 plus” czy „Dobry Start” dla rodziców uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego.

PAP/ as/