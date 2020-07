Ministerstwo Cyfryzacji: Sprawdź, zanim wsiądziesz. Wakacje

Jeśli w te wakacje będziecie podróżować autobusem, autokarem lub busem - pamiętajcie, że w kilka chwil możecie sprawdzić ich stan techniczny. Nie musicie zaglądać pod maskę, wystarczy że skorzystacie z naszej e-usługi „Bezpieczny autobus” - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

To jedna z najprostszych i najszybszych e-usług. Aby z niej skorzystać potrzebujemy tylko numeru rejestracyjnego autobusu lub autokaru, którym ruszamy w trasę – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dwa kroki do bezpieczeństwa

A to oznacza, że upewnienie się, czy pojazd do którego wsiadamy powinien ruszać w trasę, zajmuje co najwyżej kilka minut. Jak możemy to sprawdzić? To tylko dwa proste kroki:

Krok 1: wejdźcie na stronę Bezpieczny autobus

Krok 2: wpiszcie tam numer rejestracyjny autobusu i kliknijcie Sprawdź autobus.

Moment po tym, kiedy to zrobicie – na ekranie Waszego smartfonu lub komputera wyświetlą się najważniejsze informacje, z których dowiecie się m.in.:

czy autokar ma ważne obowiązkowe badanie techniczne, czy autokar ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC, czy nie jest wyrejestrowany lub kradziony,

Poznacie także dane techniczne, np. liczbę miejsc oraz stany licznika z badań technicznych (informacje o stanie licznika są gromadzone w bazie od 2014 r.).

Z tej e-usługi można skorzystać nawet na przystanku, czekając na wejście do autobusu.

Jeśli to dłuższy i zorganizowany wyjazd, z wyprzedzeniem możesz poprosić organizatora o numer rejestracyjny autokaru.

Z aplikacją do autokaru

Przed wyruszeniem w podróż, powinniście zrobić jeszcze jedną rzecz – pobrać i zainstalować aplikację ProteGO Safe, która powiadamia o kontakcie z koronawirusem.

Autobusy, busy i autokary to takie miejsca, w których podróżuje z nami sporo osób, których nie znamy. Nie wiemy, czy któraś z nich nie jest chora na koronawirusa. Być może ona sama o tym nie wie, bo na tym etapie przechodzi chorobę bezobjawowo. Czy nie chcielibyście dostać powiadomienia, gdyby okazało się, że któryś z współpasażerów zachoruje? To szansa na szybką reakcję i kontakt ze specjalistą.

Aplikacja ProteGO Safe właśnie takie powiadomienia wysyła. W pełni anonimowo. Dlatego tak ważne, aby możliwie najwięcej osób miało ją zainstalowaną w swoich telefonach. Powiadomienia są wysyłane tylko do użytkowników aplikacji. Wraz z powiadomieniem otrzymujemy wskazówki, jak się zachować i - w razie potrzeby - z jakim specjalistą się skontaktować.

Aplikacja analizuje długość (czas) i odległość kontaktu. Jak zakażony będzie mógł poinformować innych użytkowników aplikacji o swojej chorobie?

Bilet bezpieczeństwa

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, skontaktuje się z nim pracownik Centrum Kontaktu, który poza informacjami dotyczącymi dalszego postępowania, przekaże mu także numer PIN, który umożliwi przesłanie informacji na urządzenia innych użytkowników aplikacji, z którymi miał kontakt w ostatnich 14 dniach.

WAŻNE! Taka informacja trafi tylko na urządzenia innych użytkowników aplikacji. Jeśli mieliśmy kontakt z tą osobą, a na swoim telefonie nie mamy zainstalowanej aplikacji, nie otrzymamy takiego powiadomienia.

Poza monitorowaniem otoczenia i wysyłaniem powiadomień o możliwym kontakcie z koronawirusem, ProteGO Safe daje także możliwość monitorowania stanu zdrowia.

ProteGO Safe stworzyliśmy na bazie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest zgodna z wytycznymi Komisji Europejskiej i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przeszła niezależne i obiektywne testy bezpieczeństwa. Stale współpracujemy z gronem ekspertów, którzy na każdym etapie prac nad aplikację czuwają nad jej bezpieczeństwem – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Proces tworzenia ProteGO Safe jest transparentny. Kod źródłowy aplikacji jest publiczny – dodaje szef MC.

Aplikacja jest dobrowolna i bezpłatna. Można ją pobrać ze sklepów Google Play lub App Store.

Korzystasz z telefonu z systemem Android pobierz ProteGO safe

Korzystasz z telefonu z systemem ios pobierz ProteGO safe

Więcej informacji, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, na ProteGo Safe

Czytaj także: Ministerstwo Cyfryzacji: Czas na JOMO