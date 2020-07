Co za wpadka! Wypłacili dywidendy nie tym co trzeba

Naszym celem jest, by dywidenda wypłacana przez PKN Orlen systematycznie rosła. Udaje nam się to realizować. Za rok 2015 było to 2 zł na akcję, teraz zaproponowaliśmy 3 zł na jedną akcję, dzięki czemu udaje się realizować nasze wcześniejsze zapowiedzi - powiedział wiceprezes Sławomir Jędrzejczyk podczas obrad walnego zgromadzenia