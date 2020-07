Kontrola poselska w stołecznych Wodociągach [VIDEO]

Kontrola poselska w MPWiK! „Mamy dość ścieków lejących się do Wisły, mamy dość ścieków wylewających się do mieszkań warszawiaków”

Kontrola poselska w MPWiK

Rafał Trzaskowski, jako prezydent Warszawy, a teraz kandydat na prezydenta RP mówi, że „ma dość”. To my mamy dość, mamy dość ścieków lejących się do Wisły, mamy dość ścieków wylewających się do mieszkań warszawiaków (…) mamy dość wybijających ze ściekami studzienek kanalizacyjnych, mammy dość braku procedur, które pomogłyby zwalczać korupcje w Warszawie — powiedział poseł PiS i wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podczas spotkania z dziennikarzami przed rozpoczęciem kontroli.

Czara goryczy się przelała i podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu kontroli w MPWiK — dodał.