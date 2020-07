Polska rozpoczyna prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej

1 lipca rozpoczyna się polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej, która potrwa przez rok. Program działań na najbliższe 12 miesięcy będzie koncentrował się na czterech kwestiach związanych zarówno z polityką europejską, jak regionalną. Ważnym elementem rozmów i wypracowywanych stanowisk ma być również kwestia powrotu do sytuacji gospodarczej i społecznej sprzed pandemii

Ta prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (V4) będzie szczególna. W lutym 2021 roku będziemy świętować 30. rocznicę powstania grupy, do której należą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Celem jej powołania było pogłębianie współpracy między tymi czterema krajami Europy Środkowej. W związku z tym w programie polskiej prezydencji w V4 zaplanowano konferencje, spotkania i debaty. Do udziału w nich będą zapraszane również inne państwa współpracujące z grupą.

?Hasło naszej prezydencji brzmi „Back on Track”, ponieważ dziś najważniejszą kwestią zarówno dla krajów z Grupy Wyszehradzkiej, jak i wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, jest powrót na właściwe tory, na ścieżkę rozwoju społecznego i gospodarczego sprzed pandemii wywołanej przez koronawirus – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Program na czterech filarach

Program polskiej prezydencji będzie skoncentrowany na czterech kwestiach. Pierwsza i najważniejsza z nich to kształt budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Kraje należące do Grupy Wyszehradzkiej to jednocześnie członkowie nieformalnej grupy Przyjaciół Spójności, czyli państw członkowskim UE, którym zależy na utrzymaniu w budżecie europejskim jak największych nakładów na inwestycje w ramach polityki spójności.

Jesteśmy jedną drużyną, dlatego w kwestii polityki spójności chcemy skoncentrować się na osiągnięciu korzystnych i elastycznych warunków dla Polski i naszych partnerów z grupy. Zależy nam również na wspólnym stanowisku w kwestii Funduszu Odbudowy, zwłaszcza Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także rozwoju międzynarodowej infrastruktury transportowej, w szczególności przy wykorzystaniu Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility) – podkreśla minister Jarosińska-Jedynak.

Kolejną kwestią, na której będą koncentrować się działania podczas polskiej prezydencji, ma być polityka miejska. W 2022 roku w Katowicach odbędzie się Światowe Forum Miejskie, wydarzenie współorganizowane przez Polskę z wyspecjalizowaną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich, czyli UN Habitat.

W ramach przygotowań do Światowego Forum Miejskiego w Katowicach podczas prezydencji w V4 będziemy dyskutować między innymi o nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie polityki miejskiej, a także o modelach sprawiedliwej społecznie i gospodarczo transformacji miast. Tradycyjnie chcemy rozmawiać też o rozwoju smart cities – wylicza szefowa MFiPR.

Karpaty to pasmo górskie i jednocześnie region rozciągający się na terytorium Europy Środkowej. Dlatego ważną kwestią omawianą w grupie przez najbliższy rok ma być również zintensyfikowanie prac na rzecz rozwoju obszaru Karpat i objęcia go strategią makroekonomiczną. Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej ma być również czasem dyskusji o aktualnych wyzwaniach w polityce regionalnej.

Do zobaczenia w Polsce

Dziś z powodu pandemii nadal wiele spotkań odbywa się zdalnie. Organizatorzy wydarzeń, które będą towarzyszyły polskiej prezydencji w V4, mają jednak nadzieję, że przynajmniej część z nich będzie mogła odbyć się stacjonarnie.

Życzę zarówno nam, jak i naszym partnerom z Grupy Wyszehradzkiej, aby najbliższy rok przyniósł wiele rzeczowych dyskusji i korzystnych uzgodnień. Jestem przekonana, że będzie to czas owocnej współpracy. Mam również nadzieję, że będziemy mogli gościć w Polsce naszych sąsiadów, tych bezpośrednich i tych nieco dalszych – mówi minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

MFiPR, PAP/KG