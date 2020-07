Najcenniejsze marki świata: Amazon na czele, Facebook traci

Amazon drugi rok z rzędu został liderem rankingu BrandZ Global Top 100 2020, autorstwa agencji Kantar i holdingu reklamowego WPP. Marka warta jest 415,9 mld dolarów, o 32 proc. więcej niż rok temu. Do rankingu po raz pierwszy weszła marka TikTok, która uplasowała się na miejscu 79. Łączna wartość stu marek ujętych w rankingu wyniosła 5 bilionów dolarów.

Mimo pandemii Covid-19 łączna wartość najcenniejszych marek świata w 2020 roku wzrosła o 5,9 proc. do sumy 5 bilionów dolarów. To poziom zbliżony do rocznego PKB Japonii. Od 2006 roku wzrost wartości marek w ramach BrandZ Top100 wyniósł 245 proc.

-Stały wzrost wartości marek w rankingu BrandZ Top 100 dowodzi, że silne marki znajdują się w znacznie lepszej sytuacji obecnie w porównaniu ze światowym kryzysem gospodarczym z lat 2008–2009. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost wartości marek w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat, ponieważ firmy rozumieją, jak ważne są inwestycje w budowanie marek, dzięki czemu marki stają się silniejsze i uodparniają się na trudności. Pandemia COVID-19 wywarła wpływ na wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość czy lokalizację geograficzną, co wskazuje, że konsekwentne inwestycje w działania marketingowe są w stanie wspomóc marki w przejściu przez kryzys wywołany koronawirusem - komentuje David Roth, prezes The Store WPP EMEA & Asia oraz dyrektor BrandZ.

Amazon liderem BrandZ 2020

Tak jak w ub.r. najcenniejszą marką świata został Amazon. Wartość koncernu Jeffa Bezosa wzrosła o 32 proc. do 415,9 mld dolarów. Od roku 2006 wartość tej marki wzrosła o niemal 100 mld dolarów, co stanowi jedną trzecią łącznego wzrostu wartości w obrębie Top 100.

W czołówce rankingu nadal dominują marki technologiczne, przypada na nie ponad jedna trzecia (37 proc.) łącznej wartości marek w zestawieniu Top 100, a ich sumaryczny wzrost wynosi 10 proc.

Apple zachował pozycję drugiej najcenniejszej marki świata (+14 proc., wartość: 352,2 mld dol.), natomiast Microsoft odzyskał miejsce trzecie (+30 proc., wartość: 326,5 mld dol.), wyprzedzając Google (+5 proc., wartość: 323,6 mld dol.) zajmującego miejsce nr 4.

Facebook spadł w tym roku na miejsce ósme z szóstego. Markę wyceniono w tym roku na 147,190 mld dol. ( 7 proc. w dół rdr.).

MasterCard po raz pierwszy weszła do pierwszej dziesiątki marek, z wyceną na poziomie 108,129 mld dol. (+18 proc. rdr., wzrost z miejsca 12.).

Jedną czwartą tegorocznego rankingu Top 100 stanowią marki azjatyckie, a 17 spośród nich pochodzi z Chin. Najcenniejszą marką chińską okazał się Alibaba (+16 proc., nr 6, wartość: 152,5 mld USD), a gigant oferujący usługi internetowe Tencent (+15 proc., nr 7, 151 mld USD) uplasował się tuż za nią. Stany Zjednoczone to kraj pochodzenia ponad połowy marek w Top 100.

W tym roku w rankingu zadebiutowała sieć społecznościowa TikTok, zajmując miejsce 79. (wartość 16,9 mld dolarów). Chińska platforma zajęła najwyższe miejsce wśród nowości w tegorocznym rankingu.

Rośnie wartość marek mediowych i handlowych

Wśród 20 najszybciej rosnących uczestników rankingu pojawiła się ponad połowa marek z kategorii mediów i rozrywki. Wśród nich znalazły się: Netflix (+34 proc., wartość: 45,9 mld dol.) – wzrost o osiem miejsc na pozycję nr 26. Instagram (+47 proc., wartość: 41,5 mld dol.) odnotował wzrost o 15 miejsc na pozycję nr 29, LinkedIn (+31 proc., nr 43, wartość: 29,9 mld dol.) oraz Xbox (+18 proc., wartość: 19,6 mld dol.), który awansował o 22 miejsca i znalazł się na pozycji nr 65.

Sektor handlu detalicznego osiągnął bardzo dobre wyniki i najszybszy wzrost wartości marek (21 proc), przede wszystkim za sprawą głównych graczy na rynku e commerce.

Marki z sektora handlu detalicznego Amazon, Alibaba oraz JD (+24 proc., nr 52, wartość: 25,5 mld USD) w trudnych czasach wykazały się innowacyjnością i zwinnością, podobnie jak bardziej tradycyjne marki z tego sektora, jak np. Walmart (+24 proc., nr 27, wartość: 45,8 mld dol.), który zainwestował w budowanie swojego potencjału w kanale handlu elektronicznego.

-Kluczową siłą napędową wzrostu w tegorocznym rankingu Top 100 i sposobem na przeciwdziałanie spadkowi okazały się innowacje. Ważną cechą najcenniejszych marek na świecie jest również kreatywność. Firmy takie jak Amazon, Apple czy Google to technologiczne giganty, które nieustannie wprowadzają innowacje i z powodzeniem łączą je z kreatywnością, co pozwala im nadal odgrywać ważną rolę w życiu konsumentów i ułatwiać im wybór - ocenia Doreen Wang, zajmująca stanowisko Global Head of BrandZ w firmie Kantar.

Pampers liderem zaufania

Tegoroczna edycja raportu BrandZ uwzględnia również wskaźnik zaufania do marek. Składa się na niego: uczciwość i otwartość, szacunek oraz identyfikacja z klientem i dbałość o jego potrzeby.

Liderem tej części zestawienia jest marka pieluszek dla niemowląt i małych dzieci Pampers (Procter & Gamble). Podium uzupełniają platforma lifestylowa Meituan oraz telekom oraz China Mobile. Kolejne miejsca zajmują: Visa, Netflix, LIC, FedEx, Microsoft, BCA i UPS.

Amazon liderem także rok temu W 2019 roku Amazon wyceniono na 315,505 mld dolarów, czyli o 52 proc. więcej niż w poprzedniej edycji zestawienia. Miejsce 2. zajął Apple (wartość 309,527 mld dol., +3 proc. rdr.), trzecie ubiegłoroczny lider, Google (warty 309 mld dolarów, +2 proc. rdr.).

Tuż poza podium wylądował Microsoft, wyceniony na 251,244 mld dolarów (+25 proc.), Facebook zajął miejsce szóste z wyceną 158,968 mld dol. (-2 proc.).

