Lufthansa Group: latem 140 połączeń do i z Polski

Linie lotnicze należące do Lufthansa Group, czyli Lufthansa, Austrian Airlines i Brussels Airlines oraz Swiss w letnim rozkładzie, obowiązującym do października br., będą wykonywać tygodniowo 140 połączeń do i z Polski - poinformowała spółka.

Lufthansa Group rozszerza siatkę połączeń z Polski. Od 1 lipca uruchomi siedem cotygodniowych połączeń z Wrocławia i Poznania do Frankfurtu, a dzień później również siedem rejsów z Gdańska do Monachium. Od 3 lipca należąca do Lufthansa Group linia Swiss wznawia dwa cotygodniowe rejsy pomiędzy Warszawą a Zurychem. Do października liczba ta wzrośnie do siedmiu, a szwajcarski przewoźnik uruchomi także połączenia do Zurychu z Krakowa w ramach dwóch cotygodniowych przelotów” - poinformowała Lufthansa Group w komunikacie.

Od sierpnia pasażerowie z Gdańska będą mogli polecieć do Frankfurtu, a od września do tego portu przesiadkowego udadzą się także podróżni z Katowic. Obie trasy będą obsługiwane w ramach siedmiu cotygodniowych połączeń.

Zwiększona zostanie także liczba rejsów do Frankfurtu z Poznania – z siedmiu cotygodniowo w czerwcu do 11 w lipcu i 14 w sierpniu. Podobnie z Wrocławia, skąd od lipca pasażerowie mogą udać się w podróż jednym z 14 cotygodniowych połączeń. Do października rozszerzana będzie także oferta na lotnisku w Warszawie, gdzie podróżni będą mogli skorzystać z jednego z 19 cotygodniowych przelotów do Frankfurtu” - czytamy.

Do października linia Austrian Airlines zaproponuje pasażerom z Warszawy i Krakowa rejsy do Wiednia. Połączenia z Warszawy będą wykonywane 21 razy w tygodniu, a ze stolicy Małopolski - 14. W tym okresie również Brussels Airlines, przewoźnik należący do Lufthansa Group, wznowi sześć cotygodniowych rejsów z Warszawy do Brukseli.

W sumie linie lotnicze należące do Lufthansa Group będą wykonywać 140 cotygodniowych połączeń z Polski - napisano.

Spółka przekazała, że nowy letni rozkład rejsów został wprowadzony 29 czerwca i obowiązywać będzie do 24 października, który jest zwyczajowo końcem sezonu letniego.

W komunikacie przekazano, że w nadchodzących miesiącach linie lotnicze należące do Grupy zaoferują pasażerom ponad 40 procent początkowo planowanych połączeń. „W tym celu przed końcem października wykorzystanych zostanie 380 samolotów linii Lufthansa Group. W powietrze ponownie wzbije się połowa floty - o 200 maszyn więcej niż w czerwcu” - czytamy.

Spółka zapowiedziała, że do końca października ponownie obsługiwanych będzie ponad 90 procent początkowo planowanych destynacji krótkiego i średniego zasięgu oraz przeszło 70 procent destynacji dalekiego zasięgu.

W komunikacie przekazano, że wszelkie procedury obwiązujące podczas całej podróży są i nadal będą na bieżąco uaktualniane, by zagwarantować bezpieczeństwo. Spóła radzi, aby planując rejs pasażerowie wzięli pod uwagę obowiązujące przepisy dotyczące zasad wjazdu oraz kwarantanny w miejscu docelowym.

PAP (autor: Aneta Oksiuta)/gr