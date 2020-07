Brudna „ekologia" w Warszawie! Niedozwolona ilość ścieków

MPWiK dokonał przez dwa lata 191 zrzutów ścieków ponad ilość dozwoloną w pozwoleniach wodno-prawnych – poinformował Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Według WIOŚ:

W Warszawie, zarówno po prawej, jak i lewej stronie Wisły działa łącznie 16 przelewów. Wszystkie przelewy posiadają pozwolenia na 10 zrzutów w ciągu roku.

Rzecznik prasowy MPWiK Marek Smółka przekazał informację, że „w 2019 roku ogółem w Warszawie dokonano ich 121 na ogólna liczbę 160 przewidzianych w pozwoleniu wodnoprawnym”.

W ocenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

w okresie intensywnych opadów deszczu dochodzi do procesu zmieszania ścieków bytowych, przemysłowych i wód opadowych, co tworzy ścieki komunalne. W momencie napełnienia kolektora do wysokości powyżej krawędzi przelewu, dochodzi do wyprowadzenia nadmiaru ścieków komunalnych wylotem bezpośrednio do rzeki Wisły.