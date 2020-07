Przełomowy moment dla banków spółdzielczych!

Klienci pierwszych 15 banków spółdzielczych od dziś mogą zakładać i potwierdzać online profil zaufany. Wkrótce z tego ułatwienia będzie mogło korzystać około 1,5 miliona osób

Rozpoczęliśmy integrację banków spółdzielczych z węzłem krajowym. Co to oznacza w praktyce? Ich klienci – a jest ich około 1,5 miliona bez wychodzenia z domu będą mogli zakładać profil zaufany (PZ), a dzięki temu korzystać z e-usług - czytamy w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji.

Historyczny moment

Do tej pory z najwygodniejszej i najszybszej możliwości potwierdzania profilu zaufanego – czyli pośrednictwa bankowości elektronicznej – mogli korzystać klienci PKO Bank Polski SA, Santander, Banku Pekao, mBanku, ING Banku Śląskiego, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe oraz platformy Envelo. Do tego grona dołączają od dziś banki spółdzielcze.

Dlaczego to najwygodniejszy i najszybszy sposób? Dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dzięki temu nie trzeba dodatkowo ich potwierdzać (w trakcie wizyty w punkcie potwierdzającym).

To ważny moment w historii profilu zaufanego. Wiemy jak wielu Polaków ma konta w bankach spółdzielczych i chcieliśmy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Proces dołączania banków spółdzielczych do węzła krajowego podzieliliśmy na kilka etapów. W sumie w najbliższych miesiącach przyłączymy ponad 500 placówek – dodaje szef MC.

Już od dziś profil zaufany zakładać i potwierdzać mogą klienci:

Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim Banku Spółdzielczego w Chojnie Banku Spółdzielczego w Grabowie Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie Banku Spółdzielczego w Łasinie Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim Banku Spółdzielczego w Sławnie Banku Spółdzielczego w Sztumie Lubusko-Wielkopolski Banku Spółdzielczego z/s w Drezdenku Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w Białośliwiu Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego w Pyrzycach Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Gdańskim Banku Spółdzielczego w Białogardzie

W kolejnym etapie dołączymy 170 placówek.

PZ podbija Polskę

Profil zaufany to zbiór danych o nas samych. Dzięki niemu możemy potwierdzić swoją tożsamość w internecie. W sieci, tak jak podczas osobistej wizyty w urzędzie, musimy udowodnić, że my to my. Nie wylegitymujemy się tam dowodem osobistym, dlatego właśnie potrzebujemy profilu zaufanego. Inaczej to ujmując - profil zaufany to nasze elektroniczne dane. Każdy z nas może mieć tylko jeden PZ. Jest przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PESEL.

Profil zaufany jest ważny trzy lata, można go założyć za darmo. Korzysta już z niego ponad 7,2 miliona Polaków.

Dołączenie banków spółdzielczych otwiera kolejny etap w rozwoju profilu zaufanego. Dużo łatwiej będzie go założyć osobom z mniejszych miejscowości, które mają internet, ale nie mają w swojej okolicy punku potwierdzającego PZ – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Profil zaufany otwiera drogę do korzystania z e-administracji. Tym samym otwieramy ją dziś dla Polaków, którzy do tej pory mieli do niej utrudniony dostęp – dodaje szef MC.

Chcesz założyć profil zaufany, sprawdź jak to zrobić

e-Polak potrafi! Michał Czernecki tłumaczy, jak przez internet założyć profil zaufany – obejrzyj instruktaż.

Dzięki integracji banków spółdzielczych z węzłem krajowym ich klienci będą mieli też możliwość logowania się swoimi loginami bankowymi do serwisów takich jak np. Internetowe Konto Pacjenta, konta Mój GOV czy PUE ZUS. Wystarczy, że po przeniesieniu na stronę logowania klikną w ikonkę swojego banku i zalogują się swoim hasłem. Dokładnie tak samo jak w przypadku logowania do systemu bankowości elektronicznej. Oznacza to, że ich login i hasło z banku wystarczą, by załatwiać online sprawy urzędowe. Osobom, które będą chciały skorzystać z tej możliwości, a nie mają jeszcze profilu zaufanego będzie się on zakładany w tle operacji, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

mw, mat. prasowe