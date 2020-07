Miliardy na bezpańskich kontach!

Bezpańskie konta to duży problem w Niemczech. Ocenia się, że na takich kontach znajduje się tam kilka miliardów euro. Władze Dolnej Saksonii wystąpiły z inicjatywą w Bundesracie ws. utworzenia rejestru bezpańskich kont bankowych. Sprawa ta ciągnie się od dawna i wymaga rozwiązania, twierdzą pomysłodawcy rejestru

Utworzenie internetowego rejestru bezpańskich kont bankowych pomogłoby np. spadkobiercom ich właścicieli w dochodzeniu przysługujących im praw, poinformował w poniedziałek 29 czerwca rząd Dolnej Saksonii. Minister finansów Dolnej Saksonii Reinhold Hilbers z CDU określa ten problem jako palący, który pilnie trzeba rozwiązać.

W różnych instytucjach finansowych gromadzi się majątek, do którego nie mają dostępu pełnoprawni spadkobiercy zmarłych właścicieli takich kont. Potrzebujemy ogólnie dostępnego źródła informacji na ich temat, jeżeli w dającym się przewidzieć czasie spadkobiercy nie skorzystają z przysługujących im uprawnień - ocenił Reinhold Hilbers, minister finansów Dolnej Saksonii.

Ocenia się, że w Niemczech na takich kontach znajduje się kilka miliardów euro. Jeżeli zmarły nie pozostawi żadnych informacji o należących do niego kontach internetowych, jego spadkobiercy mają ogromne trudności w uzyskaniu w nie wglądu i w dochodzeniu swoich praw, uzasadnia swoje stanowisko w tej sprawie rząd krajowy w Hanowerze.

Projekt ustawy jego autorstwa przewiduje, że banki powinny uzyskać informację o śmierci właściciela lub właścicielki konta. Instytuty finansowe, takie jak banki, kasy oszczędnościowo-pożyczkowe i inne instytucje finansowe, powinny skomunikować się z właściwymi urzędami, by odprowadzić podatek od dochodu z kapitału, Urzędy powinny poinformować instytucje finansowe w przypadku śmierci właścicieli kont. W ten sposób banki mogłyby przystąpić do ustalenia nazwisk spadkobierców i sum zgromadzonych na takich kontach.

Jeżeli to się nie powiedzie, ważne dla tej sprawy dane powinny zostać przesłane do Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (nie należy go mylić z Ministerstwem Sprawiedliwości), który powinien zamieścić je na ogólnodostępnej stronie internetowej, by spadkobiercy zmarłego mogli uzyskać wszystkie informacje wymagane do wystąpienia z wnioskiem o wejście w posiadanie przysługującego im spadku. Tam jednak nie podawanoby kwot będących na kontach.

Projekt czeka na głosowanie w Bundesracie.

W 2015 roku szacowano, że w Polsce na podobnie bezpańskich kontach pozostawało nawet 5 mld zł.

DPA, Redakcja Polska Deutsche Welle, mw