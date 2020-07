ZUS wypłacił już ponad 66 mln zł dodatku solidarnościowego

Wypłaciliśmy już 66,2 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco - informuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Prawo do świadczenia w wysokości 1400 zł przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu covid-19

Realizacja i sprawna wypłata dodatku solidarnościowego to kolejne z priorytetowych zadań realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Robimy wszystko co w naszej mocy, aby pieniądze jak najszybciej trafiały do osób uprawnionych - podkreśliła prof. Uścińska.