Microsoft chce podnieść kompetencje cyfrowe 25 mln osób

Microsoft ogłosił działania, których celem jest zwiększenie informatycznych umiejętności 25 milionów ludzi na całym świecie do końca roku. Przyczyną akcji jest globalny kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Jak twierdzi firma, to istotny krok w procesie przyspieszenia ożywienia gospodarczego, szczególnie dla osób, które niedawno straciły prace

Idea obejmuje niezwłoczną pomoc osobom, które chcą lub zmuszone są by się przekwalifikować i podjąć nową pracę. Udostępnione będą dane dotyczące miejsc pracy i wymaganych kwalifikacji oraz zapewniony darmowy dostęp do treści w serwisach LinkedIn Learning, Microsoft Learn i GitHub Learning Lab. Microsoft zamierza też udostępnić rządom dokładniejsze dane i analizy, by możliwa była lepsza ocena lokalnych potrzeb gospodarczych. Oznajmił także, że jest w procesie tworzenia nowej aplikacji edukacyjnej, której celem będzie przedstawienie możliwych kursów w aplikacji, dzięki którym będą w stanie podnieść kwalifikacje swoich pracowników. W aplikacji menadżerowie będą mogli oglądać postępy w nauce, a personel wymieniać się informacjami oraz zyskać certyfikaty, co może okazać się bardzo pomocne w zdobyciu nowego, lepszego stanowiska.

Testy i certyfikaty kompetencji cyfrowych

Osoby poszukujące pracy uzyskają pomoc w zaprezentowaniu swoich kwalifikacji pracodawcom. Firma, ma zamiar umożliwić dostęp do certyfikatów opierających się na egzaminach, które będą wykazywać biegłość kandydatów w korzystaniu z technologii Microsoft. Sprawdzające te umiejętności testy będą tańsze dla osób, które wykażą, że na ich zawodową karierę miała wpływ pandemia koronawirusa. Możliwe będzie zaplanowanie takiego egzaminu od września do końca roku, a osoby które do niego podejdą, będą miały czas na jego ukończenie do 31 marca 2021 r. Będzie sprawdzana wiedza z zakresu analityki danych, sztucznej inteligencji czy bezpieczeństwa chmury. Egzamin będzie można rozwiązać w siedmiu językach: japońskim, chińskim uproszczonym, koreańskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim i francuskim.

Firma przekaże również 20 mln dolarów jako dotacje dla organizacji non-profit na całym świecie, by możliwa była sprawniejsza pomoc ludziom najbardziej potrzebującym. Z tego kwoty 5 mln dolarów zostanie przeznaczone na organizacje non-profit, które działają na rzecz społeczności reprezentujących mniejszości etniczne na terenie Stanów Zjednoczonych.

ep