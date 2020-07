PKO uruchamia platformę sprzedaży aut

Grupa PKO BP startuje z pierwszą w Polsce bankową platformą do zakupu aut nowych i używanych. Pojazdy będą sprawdzone technicznie i objęte gwarancją, a cały proces, łącznie z uzyskaniem finansowania, może odbyć się online - podał bank w komunikacie.

Zdaniem ekspertów PKO BP rosnący optymizm konsumentów daje nadzieję na relatywnie szybką odbudowę popytu na rynku sprzedaży samochodów, jednej z branż najsilniej dotkniętych negatywnym wpływem epidemii COVID-19. „Długoterminowe perspektywy dla rynku sprzedaży aut osobowych pozostają korzystne” - oceniono.

Wedle banku Automarket jest pierwszą w Polsce internetową platformą do zakupu samochodów, zintegrowaną z elektronicznymi kanałami banku: serwisem iPKO i aplikacją mobilną IKO.

PKO BP poinformował, że dostępne na platformie auta pochodzą zarówno z zasobów Grupy Kapitałowej Banku, jak również od dealerów samochodowych od lat współpracujących ze spółkami Grupy.

„PKO Leasing ma w planach sukcesywne rozbudowywanie partnerstw z dealerami, aby oferować klientom jak najszerszy wybór pojazdów w jednym miejscu” - podano.

„PKO Bank Polski konsekwentnie realizuje ogłoszoną pół roku temu strategię i zmienia się w platformę bankową. Chcemy, aby nasi klienci mogli załatwiać swoje codzienne sprawy bezpiecznie i bez wychodzenia z domu” – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

„Uruchomiona dziś platforma Automarket to kolejny krok w tym kierunku. Dzięki dostępowi do zaawansowanych technologii IT i dużej skali działania, mogliśmy stworzyć pierwsze w Polsce narzędzie, które przenosi do świata cyfrowego cały proces zakupu nowych i używanych aut: od wyboru właściwej oferty, przez realizację płatności lub wybranie sposobu finansowania, po dostawę samochodu pod wskazany adres” - dodał.

Wedle Pawła Pacha, szefa PKO Leasing, stworzenie takiej platformy to element upraszczania i ułatwiania kolejnych aspektów życia klientów PKO BP.

„Widząc jak odbywa się handel używanymi samochodami w Polsce i odpowiadając na potrzeby naszych klientów, postanowiliśmy przygotować taką ofertę w oparciu o nasze bazy pojazdów leasingowanych oraz samochody wybranych partnerów” - stwierdził prezes PKO Leasing.

„Głównym celem Automarketu jest zapewnianie klientom wysokiej jakości obsługi” - stwierdził.

„Chcemy to osiągnąć przez dostęp do szerokiej oferty samochodów, czytelną informację o każdym pojeździe i ich intuicyjne wyszukiwanie” - dodał.

Zdaniem Pacha niezależnie od tego, czy auto będzie pochodziło z zasobów własnych spółek z Grupy Kapitałowej, czy od któregoś z naszych partnerów, klienci łatwo skalkulują ofertę finansową, a nawet zamówią samochód pod wskazany adres bez wychodzenia z domu.

„Dodatkowym, ważnym dla nas aspektem biznesowym, jest podaż samochodów pochodzących z zewnętrznych źródeł” - powiedział.

„Zależy nam, aby docelowo poprzez Automarket systematycznie zwiększać sprzedaż aut od dealerów, z którymi współpracujemy” - dodał.

Jego zdaniem, istotną zaletą Automarketu jest to, że samochody są rzetelnie sprawdzane, w oparciu o powstałą w tym celu specjalną metodologię.

„Samochód może mieć maksymalnie do siedmiu lat i dwustu tysięcy km przebiegu oraz będzie sprawdzony w 75 miejscach” - ocenił.

Pach dodał, że na platformie będą dostępne samochody osobowe, do 3,5 tony, a do wyboru klienci mają ok. 1000 pojazdów.

Wedle szefa PKO Leasing cały proces, łącznie z uruchomieniem finansowania, może odbyć się online, ale możliwe jest także osobiste dopełnienie formalności.

Według twórców platforma Automarket powstała w niespełna pół roku dzięki wykorzystaniu zwinnego podejścia do projektu i integracji zasobów PKO Banku Polskiego, PKO Leasing oraz Masterlease.

„Koncepcja platformy i jej główne elementy zostały ukształtowane w oparciu o szczegółową analizę potrzeb klientów planujących zakup samochodu” - podał bank.

Według odpowiedzialnego za projekt Tomasza Otto, dyrektora departamentu Strategii i Rozwoju PKO Leasing, głównymi bolączkami w procesie zakupu samochodu są niepewność co do bezpieczeństwa i stanu technicznego samochodu.

„Dlatego właśnie Automarket to oferta stworzona w oparciu o samochody spełniające rygorystyczne kryteria stanu technicznego i prawnego. Pochodzą z polskiej dystrybucji, od zaufanych dealerów, z udokumentowaną historią i przebiegiem” - skomentował Otto.

„Każdy samochód posiada co najmniej roczną gwarancję, a auto używane można zwrócić w ciągu pięciu dni i po przejechaniu nie więcej niż 300 km. Forma platformy ułatwia poszukiwania i daje możliwość szybkiego zapoznania się z ofertami” - dodał.

PAP/ as/