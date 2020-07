Prezydent: Stawiamy na ścieżkę rozwoju i współpracę gospodarczą

Polsce podczas przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej przyświeca hasło „Powrót na właściwe tory”; to powrót na ścieżkę rozwoju, do kontaktów międzyludzkich, do współpracy gospodarczej; do tego co na chwilę - mocno w to wierzę - wstrzymała pandemia koronawirusa - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda.

W piątek w Warszawie odbędzie się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, który zainauguruje polskie przewodnictwo w Grupie.

Andrzej Duda podczas wystąpienia inaugurującego szczyt wyraził uznania i przekazał podziękowania pod adresem prezydencji czeskiej, która - jak zauważył - pomimo nadzwyczajnych okoliczności związanych z pandemią, utrzymała wysoką dynamikę dialogu i osiągnęła bardzo wiele dla realizacji naszych wspólnych interesów w regionie i na forum Unii Europejskiej.

Prezydent zwrócił jednocześnie uwagę, że rozpoczynającej się polskiej prezydencji w V4 przyświeca hasło „Powrót na właściwe tory”. „Mam nadzieję, że nadchodzący rok upłynie na bardzo dobrej współpracy oraz konstruktywnym i solidarnym wysiłku Czech, Słowacji, Węgier i Polski, który pozwoli nam wspólnie zrealizować wytyczone priorytety, zaś naszym gospodarkom zapewni szybki powrót na drogę wzrostu” - podkreślił.

„+Powrót na właściwe tory+ to przede wszystkim powrót na ścieżkę rozwoju, powrót do kontaktów międzyludzkich, do współpracy gospodarczej; powrót do tego wszystkiego co na chwilę jedynie, mocno w to wierzę, wstrzymała pandemia koronawirusa” - dodał.

Andrzej Duda wyraził zadowolenie, że wszystkie kraje V4 dobrze sobie poradziły w sytuacji pandemii w kwestiach zdrowotnych. Powołał się na ostatnie dane Eurostatu, według których „w naszych krajach jest najniższe bezrobocie w całej Unii”. Pokazuje to - jak dodał - że „dajemy też radę gospodarczo”. „Stało się tak dzięki odpowiedniej reakcji naszych rządów” - ocenił prezydent.

