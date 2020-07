Prezydent: szerokopasmowy internet w całej Polsce do 2025

Do 2025 roku szerokopasmowy internet musi dotrzeć do każdego domu i każdego mieszkania w naszym kraju, cała Polska musi być podpięta do szerokopasmowego internetu - powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda mówił w sobotę na Rynku Głównym we Wrocławiu, że już prawie wszystkie szkoły w Polsce mają dostęp do szerokopasmowego internetu.

Płaci za ten internet polski rząd po to, żeby wszystkie dzieci miały równy dostęp (do internetu) niezależnie od tego, czy mieszkają w wielkim mieście, czy na wsi, żeby miały przynajmniej pod tym względem takie same możliwości rozwojowe” - powiedział prezydent.

Podkreślił, że chce by podobnie było w każdym polskim domu.

Do 2025 roku światłowód i szerokopasmowy internet muszą dotrzeć do każdego domu i każdego mieszkania w naszym kraju” - powiedział. Jak dodał, cała Polska musi być podpięta do szerokopasmowego internetu.

Czytaj także: Prezydent: chcę utrzymania pracy zdalnej w Kodeksie pracy

Czytaj także: Premier o wsparciu lokalnych inwestycji

(PAP)/gr