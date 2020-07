Duda: Żołnierzem jest się całe życie

Jeżeli ktoś raz w życiu zdecyduje się zostać żołnierzem z patriotycznych pobudek, po to, by służyć swojej ojczyźnie i bliźnim, pozostaje żołnierzem do końca życia - powiedział prezydent Andrzej Duda do podkarpackich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wzięli w niedzielę udział w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Trudno sobie wyobrazić większe przykłady gotowości, oddania i patriotycznej postawy - mówił prezydent.

Duda podkreślał rolę terytorialsów w pomocy poszkodowanym przez powodzie i nawałnice na Podkarpaciu. _Czynili niezawodnie to, co w słowach żołnierskiej roty przysięgi, czynili niezawodnie to, co w ich zawołaniu: „Zawsze gotowi, zawsze blisko” - mówił.

Tak jak ze łzami w oczach mówili mi ludzie dotknięci przez los, dotknięci klęską, którym woda zabrała domy i dobytek, którzy mówili, że właściwie to, że teraz mogą jakoś ogarnąć to, co im zostało, zawdzięczają właśnie żołnierzom, którzy niestrudzenie stali przy nich wraz z ich sąsiadami, strażakami-ochotnikami, niosąc im pomoc w pierwszej kolejności - powiedział prezydent. Patrzyłem na tych żołnierzy, patrzyłem na was i myślałem sobie: Mój Boże, przecież oni dopiero co zeszli ze swoich posterunków, gdzie w domach pomocy społecznej, w innych miejscach, walczyli przeciwko pandemii koronawirusa, że przecież ryzykują własnym życiem, zdrowiem, że trudno sobie wyobrazić większe przykłady gotowości, oddania i patriotycznej postawy” - mówił prezydent.

Prezydent dziękował żołnierzom za ich postawę pełną patriotyzmu.

Dziś nosząc wojskowe mundury nie jesteście tylko wolontariuszami, jesteście przedstawicielami Rzeczypospolitej, jesteście polskimi żołnierzami, a więc reprezentujecie państwo polskie. Z całego serca wam za tą reprezentację tak niezwykle godną, tak wspaniałą, dziękuję - mówił prezydent, zwracając się do żołnierzy.

Gratulował też złożonej przysięgi. Ona wiąże, chwyta za serce. Niech będzie ona dodatkowo dla was także zawsze wskazaniem życiowej drogi. Nawet wtedy, kiedy zakończycie swoją czynną służbę wojskową, niech będzie znakiem, niech będzie drogowskazem w którym kierunku podążać powinien w swoim życiu człowiek - podkreślił Andrzej Duda.

Myślę, że jeżeli ktoś raz w życiu zdecyduje się zostać żołnierzem z patriotycznych pobudek, po to, by służyć swojej ojczyźnie i bliźnim, pozostaje żołnierzem do końca życia - ocenił prezydent.

PAP/ mk

