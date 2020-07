Wybory są zbędne! Dziennikarz ogłosił się prezydentem!

Były dziennikarz i korespondent zagraniczny TVP wstrząsnął widzami! Czy jego działanie będzier miało wpływ na wybory?

Były dziennikarz TVP od kilku lat prowadzi własny kanał na YouTube, a także zamkniętą telewizję internetową.

Od pewnego czasu Kolonko przestał zajmować się komentowaniem polityki, a próbuje brać w nie udział. Podjął też próbę startu w wyborach prezydenckich.

Udziału w tej elekcji wziąć nie może, więc ogłosił się prezydentem.

Zmuszali najlepsze córki i najlepszych synów narodu polskiego do emigracji z kraju. Tak stworzyliśmy Polonię, której liczebność przekracza liczebność tych, którzy w Polsce PRL zostali – mówi Kolonko.

Mają to na uwadze, z dniem dzisiejszym – czwartego dnia lipca roku pańskiego 2020 – przychylając się do petycji narodu polskiego, obejmuję niniejszym urząd prezydenta Polski ad interim, do czasu przeprowadzenia demokratycznych i wolnych od zbiórek podpisów uczciwych wyborów prezydenckich, wykonanych w drodze e-votingu, poprzez naród wyposażony w karty do głosowania