Szpital dba o pacjentów? Dostanie dodatkowe środki

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski wyraził przekonanie w rozmowie opublikowanej w poniedziałek w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, że mimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią nie zabraknie pieniędzy na leczenie pacjentów.

„Koronawirus, spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia – boi się pan o to, czy starczy pieniędzy na leczenie?” – zapytali dziennikarze „DGP” szefa NFZ. „Nie. Na ten trudny czas zaprojektowaliśmy stabilny system finansowania, który się sprawdza. Nie ma powodów do wywoływania alarmistycznych nastrojów” – zapewnił Adam Niedzielski.

Poinformował, że „wstępny projekt planu (finansowego NFZ – PAP) w postaci trzyletniej prognozy jest już gotowy”. „Na jego podstawie – wyjaśnił prezes - oddziały wojewódzkie zastanawiają się w tej chwili, jak optymalnie dystrybuować środki. Zastrzec jednak należy, że ze względu na COVID-19 w tej chwili nie ma jeszcze oficjalnych założeń makroekonomicznych, które są niezbędne do przygotowania ostatecznej wersji planu”.

W ocenie szefa Funduszu „sektor zdrowia jest stosunkowo bezpiecznie skonstruowany od strony finansowej”.

„Mamy mocną ustawową kotwicę stabilizującą w postaci 6 proc. PKB. Do 2024 r. właśnie tyle musi być przekazywane na lecznictwo. Zgodnie z ustawą, niezależnie od ściągalności składki zdrowotnej, będziemy osiągali konkretne minimalne pułapy wydatków. I tak się składa, że właśnie w przyszłym roku po raz pierwszy zaplanowany jest dynamiczny przyrost tego odsetka. Na zdrowie ma być zagwarantowane 5,3 proc. PKB. To oznacza, że jeżeli przychody ze składki będą spadać ? a jest takie ryzyko – to i tak nakłady na zdrowie będą wzrastać, jest to bowiem zagwarantowane ustawą” – wyjaśnił.

Niedzielski zapewnił, że są pieniądze na dalszą walkę z pandemią. „Powstał fundusz antycovidowy, którym zarządza BGK. Jego budżet to 100 mld zł. W ten sposób zapewniona jest nie tylko pomoc dla firm w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, lecz także zagwarantowane są pieniądze na świadczenia. Na razie NFZ wykorzystało z tego funduszu miliard złotych. Nie obawiam się więc, że zabraknie nam pieniędzy w sytuacji drugiej fali zachorowań” - wskazał.

PAP/ as/