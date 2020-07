Milion Kont Przekorzystnych w Banku Pekao

Bank Pekao może pochwalić się nowym rekordem. W czerwcu otworzył milionowe Konto Przekorzystne. Z tej okazji, od 1 lipca, bank przygotował specjalną promocję dla nowych klientów. Mogą oni zyskać nawet 250 zł premii i atrakcyjne oprocentowanie na kontach oszczędnościowych.

Konto Przekorzystne to jeden z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych produktów w Pekao. W branżowych rankingach doceniają je zarówno eksperci, jak i klienci. Tylko w ubiegłym roku bank założył 455 tysięcy takich rachunków, a w czerwcu otworzył milionowe Konto Przekorzystne.

–Konto Przekorzystne to jeden z flagowych produktów naszego banku. Jego wprowadzenie na początku 2018 roku poprzedziliśmy wielomiesięcznymi analizami rynku i badaniami potrzeb klientów, aby jak najlepiej dostosować ofertę do ich oczekiwań. Coraz większa popularność rachunku świadczy o tym, że to się udało. Dziś, kiedy mamy już ponad milion otwartych Kont Przekorzystnych, możemy mówić o sukcesie naszej oferty. Tym bardziej, że taki wynik osiągnęliśmy w rekordowo krótkim czasie - nieco ponad dwa lata od wprowadzenia rachunku do oferty – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Zarządzania Ofertą i Segmentami Klientów w Banku Pekao S.A.

Prowadzenie Konta Przekorzystnego, obsługa karty czy wypłaty z bankomatów (w tym za granicą) są bezpłatne przy spełnieniu prostych warunków. Pekao nie pobiera też opłat za przewalutowanie przy płatności kartą za granicą. Rachunek można otworzyć całkowicie zdalnie, za pomocą selfie w aplikacji PeoPay.

Aby przybliżyć klientom swoją ofertę, Pekao przygotowało od 1 lipca specjalną promocję. Zainteresowani mogą otrzymać nawet 250 zł premii i 2 proc. na koncie oszczędnościowym. Jest to oferta szczególnie korzystna dla rodzin z dziećmi. Pierwsze 100 zł klienci banku dostaną za całkowicie zdalne założenie Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium – za pomocą selfie. Kolejne 100 zł Pekao wpłaci na rachunek za skuteczne polecenie konta w ramach programu Polecam Przekorzystnie. W nowej promocji bank przygotował również bonus dla najmłodszych. Dzieci w wieku 6-12 lat mogą otrzymać 50 zł w postaci kieszonkowego na start. Wystarczy, że rodzic założy swojemu dziecku pakiet PeoPay KIDS – Konto Przekorzystne dla młodych, rachunek oszczędnościowy Mój Skarb i aplikację mobilną PeoPay KIDS.

PeoPay KIDS to m.in. aplikacja, która wprowadzi najmłodszych w świat finansów z pomocą wirtualnych trenerów – Żubra, Lisa i Złotówki. Dzieci mogą w niej pod kontrolą rodziców tworzyć wirtualne skarbonki, oszczędzając na wybrane przez siebie cele oraz wykonywać pierwsze przelewy czy dokonywać płatności własną kartą płatniczą.

W nowej ofercie Pekao proponuje również atrakcyjne oprocentowanie na rachunkach oszczędnościowych. Otwierając Konto Oszczędnościowe przez pierwsze 4 miesiące klienci mogą liczyć na 2 proc. w skali roku do 20 000 zł. Warunkiem jest posiadanie lub otwarcie Konta Przekorzystnego lub Konta Świat Premium. W przypadku Konta Oszczędnościowego Premium oprocentowanie wynosić będzie 1,5 proc. w skali roku przez 4 miesiące do 100 000 zł. Oferta dotyczy również pakietu PeoPay KIDS i rachunku Mój Skarb, na których klienci mogą otrzymać 2 proc. w skali roku przez 4 miesiące do 3 000 zł.

Oferta skierowana jest do nowych i istniejących nieaktywnych klientów. Promocja potrwa do 30 września br.

Czytaj też: Pekao z najlepszym bankowym spotem reklamowym

Bank Pekao