PFR: Fundusze venture capital zainwestowały blisko 170 mln zł

38 funduszy venture capital zainwestowało w Polsce w drugim kwartale 169 mln zł. Fundusze VC zasilone publicznymi pieniędzmi z PFR Ventures zrealizowały 19 transakcji, co przekłada się na 52 proc. udostępnionego w tym okresie kapitału - poinformował fundusz w poniedziałek.

W komunikacie PFR Ventures czytamy, że w drugim kwartale 2020 r. 38 funduszy venture capital (VC) w 56 transakcjach zainwestowało ponad 169 mln PLN, „Za 49 transakcji odpowiadały krajowe fundusze, a siedem pozostałych zrealizowały zagraniczne” - napisano.

PFR Ventures wyliczyło, że polskie fundusze, które zainwestowały w polskie spółki, odpowiadają za 73 proc. wartości transakcji w segmencie VC, natomiast polskie fundusze, które koinwestowały z międzynarodowym funduszem w polską spółkę, stanowiły 15 proc.

Fundusz podał, że największe finansowanie otrzymał Symmetrical.ai, który zebrał 25 mln zł.

„Zrealizowaliśmy rundę finansowania Seed na kwotę 5,6 mln euro z czołowymi inwestorami na świecie, z funduszami GFC oraz Partech. Runda finalizowana była w samym +oku cyklonu+ w trakcie całkowitego zamknięcia wszystkich gospodarek” - powiedział Piotr Smoleń, CEO w symmetrical.ai.

„Gdyby nie to, że mamy siedzibę w Londynie, gdzie możliwe jest zrealizowanie inwestycji za pomocą e-podpisu, nigdy by to się nie wydarzyło! Naszą obserwacją jest to, że czołowe fundusze traktują pandemię nie jako dodatkowe ryzyko, a szansę dla elastycznych startupów na zbudowanie pozycji na danym rynku wtedy, kiedy wszyscy inni boją się podejmować ryzyka” - dodał.