Pijani, nadzy mężczyźni i awantury – ponowne otwarcie pubów

Odmrażanie gospodarki brytyjskiej ma swoją ciemną stronę. Np. w Southampton, położonym na południu Anglii (hrabstwo Hampshire) - siedzibie klubu piłkarskiego Southampton Football Club, porcie znanym także z tego, że stąd właśnie wypływał Titanic w swój tragiczny rejs - można mówić o prawdziwym weekendowym awanturnictwie.

Zakłady fryzjerskie i puby witały klientów w sobotę po kilkumiesięcznej przerwie. Niestety dla policji był to bardzo pracowity weekend. Policjanci musieli radzić sobie z pijakami i awanturnikami - podaje portlal sotlan.pl

John Apter, przewodniczący Federacji Policji, powiedział, że ludzie, którzy piją, nie są w stanie odpowiednio dystansować się społecznie. Apter zwrócił uwagę, że było do przewidzenia, że biesiadnicy nie będą przestrzegali zasady dystansu co najmniej jednego metra.

Profesor Chris Whitty skomentował, że pandemia „jest daleka od zniknięcia” i wezwał społeczeństwo do przestrzegania zasad dystansu społecznego, gdy puby i restauracje ponownie się otworzą.

Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że sobotnie poluzowanie restrykcji wprowadzonych z powodu epidemii koronawirusa jest największym, jak do tej pory, krokiem w kierunku normalności i ponownie zaapelował do rodaków, by nie zepsuć tego, co już osiągnięto.

W sobotę w Anglii otwarte zostały m.in. puby, bary, restauracje, hotele i wszystkie inne miejsca noclegowe, kina, muzea, galerie, świątynie, parki rozrywki, place zabaw i obiekty rekreacyjne na świeżym powietrzu, salony fryzjerskie, a zalecany dwumetrowy dystans między ludźmi zostanie zmniejszony do jednego metra.

sotland/inne źródła/gr