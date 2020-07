Jak skutecznie pomagać seniorom w czasie kryzysu? [Wywiad]

W wywiadzie gospodarczym w Telewizji w Polsce - Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej oraz lider projektu ABC Senior, mówiła o działaniach, które naprawdę pomagają seniorom w czasach zagrożenia epidemiologicznego. Wskazywała jakie są podstawowe bolączki osób starszych, związane z ich brakiem kompetencji cyfrowych.

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej został zaproszony przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu do udziału w badaniu „Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumatyczne doświadczenia w trakcie pandemii covid-19”.

Badanie polega na ankietowaniu wybranych grup społecznych, nie tylko pod względem wieku, które będzie trwało kilka miesięcy. Trzeba wejść na stronę: www.kigs.org.pl i wypełnić ankietę. To bardzo duże międzynawowe badanie, w którym bierze udział zespół naukowców z całego świata. Ma pokazać - jak pandemia na nas wpłynęła – bo chyba nie ma człowieka, który zostałby obojętny wobec tego, z czym mieliśmy do czynienia. To co się wydarzyło jest jedyne w historii ludzkości. Badanie wskaże - jaki wywarło na nas wpływ.