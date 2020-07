4 mln widzów oglądało puste miejsce Rafała Trzaskowskiego

Telewizja Polska zorganizowała w Końskich! Udział w niej bierze prezydent Andrzej Duda, a nieobecnym jest Rafał Trzaskowski. Warto podkreślić, że takiej debaty w Polsce jeszcze nie było i nie tylko ze względu na obecność tylko jednego kandydata, ale przede wszystkim ze względu na jej nowatorską formę. Prezydent Duda odpowie na pytania mieszkańców

Rafał Trzaskowski nie pojawił się w Końskich. Andrzej Duda odpowiadał sam na pytania nagrane przez mieszkańców Końskich. Widzowie mogli dowiedzieć się tylko o zdaniu prezydenta Andrzeja Dudy na kilka ważnych spraw.

Gdy zostanie Pan prezydentem, jakie będzie źródło finansowania programów socjalnych, tak aby zapewnić ich ciągłość? - brzmiało jedno z pytań mieszkańców.

Okazało się, że program 500 Plus działa, bo uszczelniliśmy system podatkowy i to pozwoliło wprowadzić te programu. Pieniędzy na realizację tych programów nie brakuje - podkreślił Andrzej Duda. - W tej chwili dobrze się rozwija, a dzięki Tarczom gospodarka wraca do normy. Chciałbym, abyśmy dalej tak działali, bo tylko zgodne działanie prezydenta z rządem pozwoli wyprowadzić Polskę z tej sytuacji na drogę rozwoju z powrotem - dodał.

Jak zatrzymać młodych ludzi w Polsce?

Stworzyliśmy dobrą perspektywę dla tych, którzy kończą studia. Zwolniliśmy do 26 roku z podatku dochodowego, co znaczy, że są bardziej konkurencyjni na rynku pracy, a także mogą uzyskać wyższe wynagrodzenia. Obniżyliśmy również 1 próg podatkowy, w którym młodzi ludzie znajdują się już wtedy, gdy ten podatek zaczynają płacić. Obniżyliśmy również podatki dla najmniejszych przedsiębiorców - przypomniał Duda.

Absolutnie, powinny być strzeżone nasze perły w koronie, nasze skarby, które często są siłą napędową gospodarki. Prosz chcalbym zeby taka dzialalnosc byla prowadzona jestem zwolnennikiem tego, zeby dalej repolionizowac. Bylem zabsolutnym zwolennikiem repolonizacji banku Pekao. Taka polityka propolskiej wzmacniania poslkiej gospodarki, gdzi ebedzie to zależało od nas, to obiema rękami się pod tym podpisuje, bo to będzie nas dalej wzmacniało. Pozostając w granicach zobowiacan wobe prawa , w tym prawa UE, powinnismy prowadzic dalej interesy.

Kiedy będziemy zarabiać tyle, co na zachodzie? - spytał jeden z mieszkańców Końskich w nieoficjalnej części „debaty”.

Już są tacy, którzy zarabiają tyle, ale przeciętnie jesteśmy daleko za zachodem. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że te wynagrodzenia są znacznie wyższe niż pięć lat temu. Średnia pensja wzrosła o 26 proc. To rekord. Ten wzrost wynagrodzeń był dobry i chyba nikt dzisiaj nie zaprzeczy, że polskim rodzinom żyje się lepiej i godnie. Dzisiaj mimo kryzysu, bezrobocie jest o połowę niższe niż w 2015 roku przed moim wyborem. Ta sytuacja się zmienia, zmienia pozytywnie, i chciałbym, żeby to było cały czas kontynuowane - powiedział prezydent Andrzej Duda. Dlatego podjąłem ryzyko i zgodziłem się na te tarcze antykryzysowe mimo krzyku wielu ekonomistów, że to rozwali nasz budżet itd. Rozwój, inwestycje mądrze prowadzone. Tak, żeby dawać polskim przedsiębiorcom możliwości rozwoju. Tu potrzebna jest synergia, współdziałanie między rządem a prezydentem. W 2008 roku PO, Donald Tusk, nie dali w kryzysie żadnego wsparcia przedsiębiorcom. Ja uważam, że w takich przypadkach potrzebny jest interwencjonizm państwowy - dodał.

Prezydent Duda zapowiedział, że będzie czynił wszystko, co dobre dla rozwoju Polski, w tym przywracał połączenia kolejowe także takie, jak w przypadku Końskich, o co proszą go mieszkańcy. Modernizacja linii kolejowych to nowa perspektywa dziesięcioletnia (2030 rok), ale epokowa jak ocenił.

Na zakończenie prezydent Duda apelował do jedynych uczestników debaty, czyli mieszkańców gminy Końskie, by przemyśleli, komu zaufać, czy jemu, który w dużej mierze część programów społeczno-gospodarczych proponował, a część wspierał, czy Rafałowi Trzaskowskiemu, który wraz z ekipą PO torpedował i ośmieszał każdy z nich, teraz udając, że jest ich zwolennikiem i obrońcą.

Wcześniej w Lesznie Rafał Trzaskowski puszczał oko do narodowców i atakował prezydenta Dudę. W TVP Andrzej Duda odpowiadał rzeczowo na pytania mieszkańców, a pusty pulpit przygotowany dla Trzaskowskiego tylko straszył.

