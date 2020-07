KE: W 2020 roku PKB Polski skurczy się o 4,6 proc.

Szef doradzającej rządowi Rady Rzeczoznawców ds. Oceny Rozwoju Ogólnogospodarczego Lars Feld ocenił we wtorek, że gospodarka Niemiec skurczy się w tym roku o 6,5 proc. i nie powróci do obecnego poziomu przed 2022 rokiem. Będzie to największy spadek PKB w historii kraju