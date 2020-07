Regiony w Polsce, które poszukują nowych pracowników

Jedynie w dwóch z sześciu badanych regionów pracodawcy będą rekrutować nowych pracowników w okresie od lipca do września 2020 – wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”

Najwięcej firm planujących zatrudniać nowe osoby znajduje się w regione wschodnim, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +6 proc. Osoby z Polski południowo-zachodniej również mogą liczyć na dobre perspektywy znalezienia pracy (+5 proc.).Jak tłumaczy Dyrektor regionalny w agencji rekrutacyjnej Manpower Dominik Malec, bardzo dobrze rozwija się tam branża przetwórstwa spożywczego.

Wskazuje on, że branża ta, mimo pandemii, notuje duże zapotrzebowanie na pracowników. Polska wschodnia to również obszar rolniczy, gdzie w sezonie letnim właściciele gospodarstw poszukują pracowników do pomocy przy zbiorach.

Dodatkowo, ekspert dodaje, że południowo-zachodnia część kraju to z kolei region, który jest bardzo dobrze rozwinięty gospodarczo, który zawsze notował większe zapotrzebowanie na pracowników. Wpływ na to ma między innymi bliska odległość do granicy zachodniej i inwestycje przedsiębiorstw zagranicznych, które tam ulokowały swój kapitał. W jego ocenie, południowy-zachód charakteryzuje się dużą różnorodnością biznesu i nasyceniem również firm z tych branż, które nie odczuły skutków kryzysu. Z tego względu w miesiącach wakacyjnych przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska i województwa opolskiego będą poszukiwać nowych pracowników, jednak nie w takiej skali, jak to miało miejsce przed rozwojem koronawirusa.

Największe braki kadrowe obecnie odczuwają właściciele magazynów, firm kurierskich, produkcyjnych i logistycznych. Zapotrzebowanie jest również na zarówno niewykwalifikowanych, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych oraz osób obsługujących wózki widłowe z uprawnieniami.

Dominik Malec dodaje, że pracodawcy poszukują również specjalistów IT i osób o specjalnościach technicznych. Mimo pandemii, nie maleje zapotrzebowanie na pracowników ze znajomością języków obcych. W cenie jest szczególnie niemiecki, francuski, hiszpański, włoski. Kandydaci, którzy biegle posługują się jednym z nich, a także językiem angielskim, w dalszym ciągu mogą liczyć na atrakcyjne oferty pracy. To zasługa dobrze rozwiniętego i dalej rozwijającego się sektora usług wspólnych w Polsce.

W pozostałych regionach, zapowiadane są redukcje etatów. Najmniej korzystne warunki do zmiany pracy będą na południu (-12 proc.) , w centrum Polski (-11 proc.), na północy kraju (-10 proc.) oraz w regionie północno zachodnim (-8 proc.).

Forsal.pl, Ep