Premier: Samorządy muszą dostać dodatkowego wiatru w żagle

Dzisiaj samorządy muszą dostać dodatkowego wiatru w żagle – mówił we wtorek w Grodzisku Wlkp. premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że „dzisiaj najlepsze rezultaty osiąga się wtedy, kiedy rząd i samorządy działają ręka w rękę”.

Szef rządu w trakcie spotkania z samorządowcami w Grodzisku Wielkopolskim przypomniał postać Michała Drzymały. „Tutaj w powiecie grodziskim wiem, że jest wieś Drzymałowo, na cześć Michała Drzymały, który walczył z administracja pruską i walczył skutecznie. Walczył w taki sposób, że do świadomości Polaków dotarła ta jego walka, ten jego upór, ten jego wysiłek. Takie były wtedy czasy” – mówił premier.

Dodał, że dzisiaj nie trzeba już walczyć ani z państwem, ani z administracją. „Dzisiaj najlepsze rezultaty osiąga się wtedy, kiedy rząd i samorządy działają ręka w rękę - przedsiębiorcy, mieszkańcy, samorząd i rząd. I tak staramy się robić” – wskazał.

Szef rządu dodał, że obok „tarczy społecznej”, która w najgorszym czasie pandemii ochroniła miliony mieszkańców przed – jak podkreślił - poważnymi kłopotami, rząd przygotował również szybko „tarczę finansową”, która wspomogła przedsiębiorców.

„Brak było płynności, brak było zamówień, brak kontraktów, brak popytu. Jako osoba, która dużą część swojego życia spędziła w gospodarce, powiem państwu: ani ja nie widziałem nigdy takiego kryzysu, jaki dotknął Polskę i świat w marcu tego roku, ani najmądrzejsi komentatorzy ekonomiczni też nie widzieli. Bo nie ma żadnego podręcznika, i nie było, i nie ma do dzisiaj, który podpowiadałby jak radzić sobie z takim kryzysem, jaki dotknął gospodarkę światową i wraz z tym gospodarkę polską” – mówił.

Podkreślił że najważniejszy jest czas reakcji i błyskawiczne zadziałanie. „I zadziałaliśmy tak, że tutaj w powiecie grodziskim, ale też w okolicznych powiatach, uratowaliśmy dziesiątki tysięcy miejsc pracy. I zapytajcie swoich przedsiębiorców, zapytajcie pracowników. Myślę, że to, że udało się wyjść z tej pierwszej, czteromiesięcznej fazy tak suchą nogą, jest właśnie zasługą tej szybkiej reakcji” - dodał.

Premier podkreślił, że zdaje sobie także sprawę z tego, że „dzisiaj samorządy muszą dostać dodatkowego wiatru w żagle”. „I dlatego każda z 2477 gmin w Polsce i każdy, od najbogatszego do najmniej zamożnego powiatu, z 380 powiatów w Polsce otrzymuje wsparcie ze strony Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To wsparcie jest do zastosowania na te cele, które dla państwa są najważniejsze. To może być basen, szkoła, chodnik, droga, wkład własny do realizacji jakiegoś większego projektu” - powiedział Morawiecki.

W trakcie spotkania premier wręczył ponad 20 promes samorządowcom z Wielkopolski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

PAP/kp