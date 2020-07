Premier: Polska żywność jest najlepsza i najsmaczniejsza

Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami wsi Bieżyń (woj. wielkopolskie) chwalił i zachęcał wszystkich do kupowania polskiej żywności od polskich producentów. „Dzięki temu budujemy silne polskie rolnictwo i silną Polskę” - mówił

Morawiecki podczas wtorkowej wizyty w Wielkopolsce odwiedził m.in. gospodarstwo rolne radnego miasta Krzywiń (powiat kościański) Pawła Michałowicza, na którym pojawili się także okoliczni mieszkańcy. Szef rządu stanął tuż obok banera z napisem „Pamiętaj, kupując polskie produkty, wspierasz polskich producentów i przedsiębiorców”.

Ten przekaz mówi właściwie wszystko. Polska żywność jest najlepsza i najsmaczniejsza, a świadczy to o tym, że trafia na stoły całej Europy. Najszybciej rośnie eksport polskiej żywności. W czasie epidemii doświadczyliśmy tego, jak ważne jest polskie rolnictwo, jak ważne jest to, żebyśmy mieli produkcję rolną coraz bardziej doskonałą, coraz bardziej wydajną. Gratuluję wszystkim polskim rolnikom, że potraficie w tak doskonały sposób radzić sobie z warunkami, z produkcją – powiedział Morawiecki.

Jak zauważył, rolnicy w swojej pracy muszą się często zmagać się z niesprzyjającą aurą

Dotykają nas różne kataklizmy. Najpierw była susza, a potem lunęło tyle deszczu z nieba, że w niektórych miejscach w kraju groziła nam powódź. Tak już jest z rolnictwem, że musi ono zmagać się z takimi strasznymi żywiołami. My na pewno nie zostawimy was samych. Jesteśmy z wami na dobre i na złe – zapewniał szef rządu.

Premier wspomniał o rozwijaniu nowego programu retencyjnego, który też jest adresowany do rolników.

Wczoraj w województwie kujawsko-pomorskim rozmawiałem o dużych inwestycjach retencyjnych w kilku powiatach. Zachęcam wszystkich wójtów i starostów do korzystania ze środków rządowych na małą retencję, bo są one jeszcze niewykorzystane. Warunki pogodowe się zmieniają i musimy walczyć z tą suszą niemal co roku. W tym roku trochę mniej, ale mogę zapewnić, że wszyscy rolnicy, którym zostały obiecane rekompensaty, zostały już wypłacone, albo będą wypłacone w najbliższym czasie – podkreślił.

Szef rządu na zakończenie wizyty zaapelował też do Polaków o szacunek do pracy rolników.

Powinniśmy podchodzić z ogromną atencją i miłością do tych płodów rolnych. To jest naprawdę bardzo ciężka praca. Dlatego kupujmy polskie produkty, nie tylko dlatego, że są najlepsze i najsmaczniejsze, ale także dlatego, że dzięki temu budujemy silne polskie rolnictwo i silną Polskę – apelował.

Mieszkańcy mogli zadawać premierowi pytania. Jeden z rolników chwalił rząd za to, że ograniczył możliwość sprzedaży polskiej ziemi zagranicznemu kapitałowi.

Nie chciało się rano wstawać do pracy, gdy widziało się, jak obcy kapitał wykupuje polską ziemię. Im chodziło o to, żeby tylko lokować pieniądze, a rolnik chciał na tej ziemi pracować. Tylko nie było go stać, żeby ją wykupić. Dzięki temu, my możemy cały czas na tej polskiej ziemi robić. Nasi ojcowie i dziadkowie walczyli o tę ziemię, a w tak haniebny sposób to wszystko się sprzedawało - mówił.