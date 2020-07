MR: wkrótce nowe formy pomocy dla polskiej turystyki

Resort rozwoju pracuje nad kolejnymi instrumentami wsparcia dla branży turystycznej – mówił Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju podczas kolejnego webinarium „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”

Cykl wideokonferencji dla polskich przedsiębiorców, przybliżający im możliwości wsparcia dostępne w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej został zorganizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Poniedziałkowe webinarium było poświęcone perspektywom polskiej turystyki podczas pandemii koronawirusa oraz portalowi Biznes.gov.pl, który pozwala prowadzić działalność gospodarczą online.

Turystyka jest taką dziedziną gospodarki, która została bardzo mocno dotknięta epidemią. W ministerstwie przygotowaliśmy rozwiązania, które są dla niej wsparciem – powiedział wiceminister Gut-Mostowy. - Szacujemy, że kilkanaście tysięcy firm z branży turystycznej otrzymało bezpośrednią pomoc w ramach tarczy finansowej na kwotę co najmniej 4 mld zł – uzupełnił.

W opinii Guta-Mostowego „Najistotniejsze jest to, by znów rozbudzić w Polakach chęć podróżowania i w ramach dobrze rozumianego patriotyzmu gospodarczego stymulować wypoczynek w Polsce” – podkreślił.

Z kolei Dominik Wójcicki, dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju przedstawił możliwości, jakie daje przedsiębiorcom portal rządowy Biznes.gov.pl. Poinformował, że obecnie z e-administracji korzysta samodzielnie 75 proc. przedsiębiorstw, a wskaźnik ten rośnie z roku na rok.

Koncepcja Biznes.gov.pl powstała w 2015 roku i wtedy byliśmy pionierami. Obecnie z fakultatywnej formy załatwiania spraw urzędowych staliśmy się w wielu kategoriach takim must have (red. z ang. muszę mieć) – powiedział Wójcicki. - Biznes.gov.pl to cyfrowe drzwi do rozwoju firmy. Za pierwsze sześć miesięcy tego roku mamy 25 mln odsłon na naszym portalu i to jest prawie 100 proc. wzrostu rok do roku. Jest to stały trend – zaznaczył.

Biznes.gov.pl to dwa główne komponenty: usługi online i informacje prawne prezentowane w przystępny sposób. „Jesteśmy częścią rządowego programu tarczy antykryzysowej, na naszym portalu można dowiedzieć się, jakie rozwiązania są w niej przewidziane – mówił przedstawiciel resortu rozwoju. - Przedsiębiorcy są zadowoleni, że poziom e-administracji jest tak wysoki” – podkreślił.

Biznes.gov.pl ma bardzo rozbudowaną sekcję z artykułami informacyjnymi, które odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców, interpretując i tłumacząc konkretne ustawy.

Z części merytorycznej jesteśmy bardzo dumni, bo to nasz atut. Pod tym względem się wyróżniamy. Lekkość, łatwość, przystępność artykułów, to jest coś, co przedsiębiorcy bardzo doceniają – mówił Dominik Wójcicki. Informujemy przedsiębiorców o planowanych zmianach prawnych, ułatwieniach czy ulgach. Personalizujemy te tematy i wysyłamy do branży, której one dotyczą – wyjaśnił. Dużym plusem Biznes gov.pl jest to, że integruje działalność różnych urzędów i jest szansą na uzyskanie bardziej ramowej odpowiedzi na zadane pytania – ocenił Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan.

Wójcicki zapowiedział też, że portal ma taką wizję rozwoju, by jak najwięcej usług i informacji podawać w jednym miejscu, niezależnie od tego, którego resortu są to kompetencje. „To, co mamy w planach to dalsza integracja z innymi ministerstwami. Przedsiębiorca szuka wszystkiego w jednym miejscu i nie chce przechodzić między różnymi portalami” – wyjaśnił.

Dodał, że do marca 2022 r. jest planowane zakończenie połączenia Biznes.gov.pl i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). „Do takiego połączonego projektu, który nazywamy Kontem Przedsiębiorcy po jakimś czasie dołączy moduł e-doręczeń, by można było odbierać pisma urzędowe w formie elektronicznej” – powiadomił Wójcicki.

Kolejne webinaria z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” poświęcono tematom: „Szybka Ścieżka – Koronawirusy” (środa 1 lipca), „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” (czwartek 2 lipca). We wtorek 7 lipca eksperci z Ministerstwa Finansów przedstawią ułatwienia podatkowe w Tarczy Antykryzysowej.

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram webinariów: www.parp.gov.pl/tarcza.

Partnerami cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

