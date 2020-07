Gapowicze winni już 144 mln zł

Długi osób podróżujących na gapę sięgają ponad 144 mln zł-wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. W maju przybyło ich ponad 7 tys., a nieopłacone tylko w maju kary za brak biletu to ok 8 mln zł

Gapowicze to najczęściej osoby w wieku 35-44 lat, a czterech na pięciu to mężczyźni. Najwięcej dłużników mieszka na Mazowszu (ponad 28 tys.), na Śląsku (ok. 23 tys.) i na Pomorzu (prawie 10,5 tys.), a najmniej w województwie podlaskim, opolskim oraz lubuskim.

Najwyższe średnie zadłużenie na osobę osiągnęli mieszkańcy województwa podlaskiego (1590 zł) i łódzkiego (1588 zł). Rekordzistą jest mieszkaniec województwa pomorskiego, który winny jest już 219 tys. zł za brak biletu podczas jazdy komunikacją.

Do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitora jest wpisanych już ponad 155 tys. osób z długiem 144,3 mln zł. W ciągu roku liczba gapowiczów wzrosła o 17,7 tys. , a nieopłacone kary o 20,2 mln zł.

