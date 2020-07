Polacy chcą wydać na wakacje nie więcej niż 2 tys. zł

Zdecydowana część Polaków tegoroczne wakacje spędzi w kraju, chcą wydać na ten cel między 1-2 tys. zł - tak wskazało 18 proc ankietowanych przez Santander Consumer Bank. Mniejszy odsetek (16,7 proc.) zamierza przeznaczyć na odpoczynek od 2 do 3 tys. zł

Z raportu Santander Consumer Bank „Polaków portfel własny: wyjątkowe lato” wynika również, że więcej niż 5 tys. zł na rodzinne wakacje może sobie pozwolić co dziesiąty Polak, głównie w wieku ok. 50 lat.

Polacy unikają w tym roku zagranicznych wyjazdów i związanego z tym ryzyka, co spowodowane jest słabą sytuacją materialną. Z danych GUS-u wynika, że bezrobocie rośnie, a w wielu firmach zmniejszana jest pensja, przez co tegoroczne wydatki są planowane z większą ostrożnością - twierdzi koordynator raportu Adam Piwek.

Polacy zostali zapytani, których z letni aktywności będzie im najbardziej brakować. Najwięcej ankietowanych (33,7 proc.) wskazało utrudnienia związane z korzystaniem z basenów, aquaparków lub parków rozrywki. To głównie osoby wieku, ok. 30 lat, które w takie miejsca zazwyczaj wybierają się ze swoimi dziećmi. Co trzecia osoba (32,5 proc.) będzie tęskniła za rodzinnymi spotkaniami i przyjaciółmi. 20, 9 proc. wskazało festiwale muzyczne, a 20,8 proc. ankietowanych ograniczenia w swobodnym podróżowaniu za granicę.

money.pl, ep

