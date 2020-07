Polki chciałyby pracować za granicą

Aż 15 proc. Polek straciło pracę z powodu pandemii COVID-19, a 18 proc. pracuje w mniejszym wymiarze czasowym- wynika z badania IQS na zlecenie Promedica 24

Coraz więcej kobiet szuka ofert pracy za granicą. Co trzecia, rozważa emigrację zarobkową głównie do Niemiec, a ponad 20 proc. chciałoby podjąć pracę przy opiece nad seniorami.

” Z przeprowadzonego na nasze zlecenie badania wynika, że pandemia ma wpływ na życie zawodowe niemal 70 proc. Polek. Najbardziej dotyka młodszych kobiet w wieku 25-34 lata. Z jednej strony mowa tu o takich zmianach jak przejście na zdalny tryb pracy czy większa ilość pracy, z drugiej zaś o znacznie bardziej dotkliwych sytuacjach, takich jak redukcja etatu czy nawet utrata pracy”- mówi w rozmowie z agencją Newseria Biznes Dariusz Siedlecki, dyrektor ds. rekrutacji w Polsce w Promedica24.

Z badania wynika, że pracę mogło stracić nawet 870 tys. kobiet, 60 proc. boi się o sytuację finansową swoją lub swoich bliskich, 40 proc. obniżki wynagrodzenia, a co trzecia utraty pracy.

Co trzecia kobieta, gdyby otrzymała korzystną ofertę zatrudnienia, zgodziłaby się na podjęcie pracy sezonowej za granicą, a co czwarta chciałaby znaleźć stałe zatrudnienie poza granicami Polski. Miejsca, do których najchętniej by się przeniosły to: Niemcy (43 proc.), Holandia (42 proc.) oraz Wielka Brytania (41 proc.)

bankier.pl, ep