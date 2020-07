Prezydent o branży gamingowej, powołuje się na... "Wiedźmina"

Polska branża gamingowa, polscy informatycy i programiści należą do jednych z najlepszych na świecie - podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda. Dodał, że w Polsce jest ok. 400 firm, które zajmują się projektowaniem i tworzeniem gier.

Prezydent powołuje się na… „Wiedźmina”. „Polska branża gamingowa, informatycy i programiści należą do jednych z najlepszych”.

Przywołał przykład warszawskiego studia CD Projekt Red odpowiedzialnego za serię gier o Wiedźminie. – Wiedźmin podbił serca graczy na całym świecie i stał się niezwykle popularną grą, zbudował polską branżę gamingową – wskazał.

Podkreślił, że za sukcesem tej gry stał nie tylko autor książkowego Wiedźmina, czyli Andrzej Sapkowski, ale również programiści i informatycy ze studia, którzy potrafili zbudować na podstawie książki grę.

Nasi informatycy należą do absolutnej światowej czołówki – zaznaczył. Prezydent dodał, że cieszy go, że polscy informatycy nie wyjeżdżają już za granicę, by pracować w dużych zagranicznych korporacjach związanych z tą branżą. Wskazał, że pracę znajdują w Polsce w rodzimych firmach, które są w „awangardzie światowej”.