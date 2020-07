Fuzje i przejęcia kluczowe dla rozwoju firm w dobie pandemii

Kryzys ekonomiczny skłonił wielu przedsiębiorców do reorganizacji działalności, w tym do sprzedaży części działów firm. Globalnie wartość takich operacji wzrosła z ok. 150 mld euro w 2011 r. do ok. 290 mld euro w 2012 r. - wynika z raportu firmy doradczej Deloitte.