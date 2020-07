Niemiecki eksport odbija się

Spadek eksportu Niemiec, który spowodowany był pandemią koronawirusa został w poprzednim miesiącu osłabiony- informuje niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). Zaobserwowano również mniejsze ujemne saldo Polski w handlu z Niemcami

W maju, wartość wyeksportowanych niemieckich towarów sięgnęła 80,3 mld euro. To o 9 proc. więcej niż w ubiegłym miesiącu ale o 29,7 proc. mniej niż w zeszłym roku. Porównując do 2019 r. import towarowy w maju zmniejszył się o 21,7 proc. , do 73,2 mld euro, zaś w zestawieniu z kwietniem bieżącego roku to wzrost o 3,5 proc. Dodatnie saldo wymiany towarowej Niemiec z zagranicą wyniosło w tym roku w maju 7,1 mld. euro. W tym samym miesiącu rok temu wygospodarowano w obrotach z zagranicą nadwyżkę w kwocie 20,7 mld euro.

Z opublikowanego przez Destatis szczegółowego zestawienia niemieckich eksportów do Polski wynika, że zmniejszył się w maju rok do roku o 26,8 proc., do 4,11 mld euro, zaś import towarów z Polski o 16,7 proc., do 3,97 mld euro. To dla Polski ujemne saldo w wysokości 140 mln euro, więc o wiele mniejsze, porównując do poprzednich miesięcy 2020 r.

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy wartość eksportu towarowego Niemiec do Polski osiągnęła 25,1 mld euro (to o 6,8 proc. mniej niż w ubiegłym roku), a ich importu towarowego z Polski 22 mld euro. Niemcy zyskały nadwyżkę w wysokości 3,1 mld euro.

PAP, ep