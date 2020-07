Europejski akcelerator Google dla startupów w Warszawie

Ruszyły zgłoszenia do drugiej edycji europejskiego akceleratora Google dla startupów. Tegoroczna edycja, otwarta dla młodych firm z całej Europy, będzie prowadzona przez zespół Google for Startups Campus w Warszawie

Ponad 3-miesięczny program skierowany jest do startupów, które wykorzystują technologię, aby odpowiedzieć na wyzwania, przed którymi stoi świat w obecnej sytuacji. Dodatkowo Google uruchamia programy wsparcia dla założycieli startupów będących przedstawicielami niedostatecznie reprezentowanych grup społecznych.

W tegorocznej edycji od 10 do 12 europejskich startupów, które zakwalifikują się do programu prowadzonego przez zespół w Warszawie, będzie mogło skorzystać z 3-miesięcznego zdalnego wsparcia od Google. Obejmie ono m.in. warsztaty i spotkania mentorskie z inżynierami Google i ekspertami zewnętrznymi, pomoc w rozwoju produktu oraz kompetencji menedżerskich założycieli, a także dostęp do produktów i wiedzy technicznej Google oraz kredytów do wykorzystania na usługi Google Cloud.

Technologia w służbie rozwiązywania problemów

Tym razem inicjatywa skierowana jest do startupów w fazie wzrostu, które mają siedzibę w Europie lub Izraelu, zespół składający się z ponad 10 osób, a także potencjał do rozwijania zastosowania produktów Google lub wiedzy technicznej (chmury, sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego) do rozszerzania działalności firmy. Przedsiębiorstwa aplikujące powinny wykorzystywać technologię jako odpowiedź na współczesne problemy dotyczące np. służby zdrowia, edukacji, finansów, handlu, przekazywania informacji, pracy zdalnej, dostaw żywności, lub zapewniać usługi dla sektorów B2B/ B2C.

Zainteresowane firmy mogą już aplikować na stronie Google for Startups tutaj. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia, a program akceleracyjny rozpocznie się w listopadzie 2020.

Równe szanse dla wszystkich

Według raportu Atomico o stanie sektora technologii w Europie tylko 20 proc. założycieli startupów na naszym kontynencie to kobiety, a 92 proc. całego dofinansowania dla młodych firm w 2019 roku przeznaczono na zespoły składające się wyłącznie z mężczyzn. Również osoby o ciemnym kolorze skóry mają ograniczony dostęp do kapitału, szkoleń oraz programów mentoringowych, a wśród liderów startupów wciąż stanowią niewielką grupę osób. Aby przeciwdziałać wykluczeniu oraz wyrównać szanse wśród europejskich założycieli startupów, szczególnie w czasie spowolnienia gospodarczego, Google przygotował także dwa programy dla osób z niedostatecznie reprezentowanych grup społecznych.

W ramach programu Google for Startups Immersion: Women Founders 12 uczestniczek - założycielek startupów w ciągu 12 tygodni skorzysta z indywidualnych konsultacji mentoringowych, a także weźmie udział w cotygodniowych warsztatach i sesjach rozwijających kompetencje. Z kolei projekt Google for Startups Immersion: Black Founders połączy 10 założycieli startupów z Europy oraz Izraela z międzynarodowymi ekspertami Google, aby rozpoznać i rozwiązać najważniejsze wyzwania techniczne i biznesowe ich firm, oraz zapewni kontakt z sieciami inwestorów i funduszami venture capital. Startupy biorące udział w tym programie powinny mieć wśród założycieli przynajmniej jedną osobę czarnoskórą.

Gamingowe startupy przyspieszają

Ubiegłoroczna edycja Google for Startups Accelerator, która również miała miejsce w Warszawie, skierowana była do firm z sektora gamingowego z całego kontynentu. Wzięło w niej udział 10 startupów z 6 krajów, w tym 4 polskich twórców gier (Ahoy Games, Chess & Checkers Games, Reality Games, T-Bull).

Po 6-miesięcznym okresie akceleracji wszystkie startupy odnotowały dynamiczny wzrost miesięcznych cyklicznych przychodów (MRR, średni wzrost o 74 proc.), a 1/3 z nich podwoiła lub nawet je potroiła. Całkowita liczba pobrań gier startupów, które wzięły udział w akceleratorze wzrosła o 76 mln i osiągnęła prawie 767 milionów pod koniec kwietnia 2020. Przy tym liczba aktywnych użytkowników zwiększyła się o 11 milionów (89 proc.), a w przypadku firm, które osiągnęły największy sukces, odnotowano nawet 200-krotny wzrost w tym zakresie.

Wszystkie niezbędne informacje o programach Google dla startupów znajdują się na stronie Google for Startups.

Google/KG