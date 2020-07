PGNiG chce zasilać sieć dystrybucyjną biometanem

By uruchomić krajowy program produkcji i dystrybucji biometanu potrzeba ok. 70 mld zł - ocenił wiceprezes PGNiG Jarosław Wróbel. Spółka chce być organizatorem tego rynku a nie producentem, nie będzie więc ponosić całości tych wydatków

Jak powiedział dziennikarzom wiceprezes Wróbel, całość programu to nie tylko budowa kilku tysięcy biogazowni, ale także m.in. przebudowa należących do GK PGNiG sieci dystrybucyjnych, by zlikwidować w nich „wąskie gardła” dla biometanu.

PGNiG ma pełnić rolę firmy organizującej i zapewniającej dystrybucję biometanu, spółka nie będzie więc sama budować biogazowni.

Chcemy zapraszać do programu biogazownie na zasadzie franczyzy, oferując inwestorom organizację rynku, przyłączenie do sieci i zbyt produkowanego biometanu - wyjaśnił Wróbel.

Budowę sieci takiej franczyzy PGNiG chce zacząć w 2021 r. Jednak podłączenie do sieci dystrybucyjnej pierwszej biometanowni planowane jest już w 2020 r. Sieć produkujących biometan biogazowni to prawdziwa energetyka rozproszona - ocenił wiceprezes.

Koszty wybudowania biometanowni są spore, nawet dla samorządów, bo pobudowanie zakładu, który będzie produkował rocznie 6-8 mln metrów sześciennych podczyszczonego biometanu, to około 30 mln zł. Zdaniem prezesa PGNiG Jerzego Kwiecińskiego dofinansowanie będzie można zdobyć z dostępnych programów unijnych.

Według PGNiG krajowy potencjał produkcji biogazu to ok. 13-15 mld m sześc. rocznie, z czego 7-8 mld mógłby stanowić biometan, czyli oczyszczony biogaz o odpowiednio wysokich parametrach, takich, takich by mógł on zasilać krajową sieć dystrybucyjną.

Celem PGNiG jest zagospodarowanie w ciągu 10 lat połowy tego wolumenu, czyli 4 mld m sześc. biometanu rocznie, co przekłada się na ok. 10-20 proc. domieszkę biometanu do gazu ziemnego w sieciach dystrybucyjnych.

PAP/ mk

CZYTAJ WIĘCEJ: PGNiG zamierza walczyć o kolejne pieniądze od Gazpromu