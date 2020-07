W Wielkopolsce płacą za głos na Trzaskowskiego!

Szef jednej z dużych wielkopolskich firm z Chociczy w powiecie średzkim zaproponował swoim pracownikom 300 zł premii za głos oddany na Rafała Trzaskowskiego - informuje TVP 3 Poznań. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest sfotografowanie karty do głosowania przed wrzuceniem do urny.

Część pracowników jest zadowolona z pomysłu szefa, szczególnie ci, którzy i tak mieli zamiar głosować na Trzaskowskiego.

Niektórzy pracownicy deklarują z kolei, że w celu zdobycia premii posłużą się pewnego rodzaju fortelem…

Dla TVP 3 sprawę komentuje adwokat i radca prawny dr Rafał Wrzecionek. Podkreśla on, że możemy mieć do czynienia z przestępstwem przekupstwa wyborczego.

Jeśli uprawniony do głosowania przyjmie jakąś korzyść, np. korzyść majątkową za to, że uległ presji i oddał swój głos w sposób niezgodny z własnym przekonaniem, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z przestępstwem przekupstwa wyborczego — wskazuje.