Kryzys w obrocie paliwami za nami?

Zarezerwowana przez PGNiG w terminalu LNG w Świnoujściu moc regazyfikacji wzrośnie z 5 mld m sześć gazu obecnie do ok. 6,2 mld m sześc. od 2022 roku dzięki uruchomieniu usługi przejściowej regazyfikacji, a następnie do ok. 8,3 mld m sześc. gazu od 2024 roku - podała w piątek po południu gazowa spółka