Duda chce powstania Centrum Zdrowia Seniora 75 plus

Zaraz po wyborach wniosę prezydencki projekt ustawy o Centrum Zdrowia Seniora 75 plus, po to, by seniorzy mieli kompleksową obsługę medyczną - zapowiedział w piątek w miejscowości Niebylec (Podkarpacie) prezydent Andrzej Duda

Prezydent na spotkaniu z mieszkańcami mówił, że pięć lat jego prezydentury było nastawionych na polską rodzinę i na człowieka; podkreślił, że tę politykę trzeba kontynuować.

Trzeba dalej nieść to wielkie zobowiązanie, które na siebie podjąłem, zdecydowałem się wziąć udział w wyborach prezydenckich, ubiegać się o drugą prezydencką kadencję, bo chcę tej kontynuacji jako następnego etapu działania dla Polski, dla rodziny, dla po prostu człowieka w naszym kraju - powiedział Duda.

Zwracał uwagę na wsparcie dla seniorów, w tym m.in. na „uczciwą” waloryzację rent i emerytur, 13. emeryturę. Wierzę w to, że tak jak obiecał premier, bo tutaj będę bezwzględnie tego pilnował, będzie również i 14. (emerytura); mam nadzieję, że będą także kolejne świadczenia, które będą ułatwiały życie seniorów - podkreślił.

W najbliższym czasie, zaraz po wyborach prezydenckich wniosę prezydencki projekt ustawy o Centrum Zdrowia Seniora 75 plus, po to, by seniorzy mieli kompleksową obsługę medyczną - zapowiedział Duda.

Zadeklarował, że jego ewentualna druga kadencja prezydencka będzie inna niż ta, która właśnie się kończy. Ona będzie inna, bo stawia przed sobą nowe wyzwania, ale ona ma również i nową specyfikę, stawia nowe wyzwania, bo dzisiaj przede wszystkim potrzebujmy wyprowadzić z powrotem Polskę na drogę rozwoju. Przytrzymaliśmy Polskę mocno tak jak trzyma się taternik na linie, kiedy coś się stanie. Udało nam się utrzymać na ścianie, nie spaliśmy, może troszeczkę się obsunęliśmy przez koronawirusa, przez kryzys gospodarczy, ale nadal jesteśmy bardzo wysoko - zaznaczył prezydent.

Apelował też o udział w wyborach i oddanie głosów na niego. Trzeba, żeby frekwencja była w tych wyborach jak najwyższa - mówił.

PAP/ mk

