Ryanair odda pieniądze oszukanym klientom

Ryanair pomoże odzyskać pieniądze klientom, którzy kupili bilety lotnicze za pośrednictwem nieautoryzowanych stron takich jak: Kiwi.com czy Esky.pl

„Weryfikacja klienta”- nowe przedsięwzięcie Ryanaira, ma za zadanie pomóc pasażerom, którzy nie dostali zwrotu środków zapłaconych za przeloty oferowane od nieautoryzowanych pośredników.

Coraz więcej skarg zaczęło wpływać do Działu Obsługi Klienta Ryanaira w związku z nieautoryzowanymi stronami. Firma apeluje do poszkodowanych, by złożyli wnioski o zwrot pieniędzy za pośrednictwem nowego formularza na stronie Ryanair.com.

Jak podaje Ryanair, nieautoryzowane biura podróży podają firmie nieprawdziwe dane klientów i ich kart kredytowych, co blokuje zwrot środków na konto kupującego. Często sprzedawały bilety drożej domagając się dodatkowych opłat. Nie odpowiadały również na pytania klientów o zwrot pieniędzy.

bankier.pl, ep