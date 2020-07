MFW: Światowy dług publiczny rekordowo wysoki w 2020 roku

Duży popyt na produkowane w 2016 roku na większości światowych rynków przyczynił się do 6-proc. wzrostu przychodów za pełen rok obrachunkowy. Osiągnęły one wartość 37,9 mld koron (5,4 mld dol.). To najwyższy wynik w 85-letniej historii Lego. Zysk netto pozostającej w rękach prywatnych firmy wyniósł w 2016 roku 9,4 mld koron (1,3 mld dol.), w porównaniu z 9,2 mld koron w roku 2015.