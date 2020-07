Kują żelazo. Chmurowy "uniwersytet", czyli Cloud Elite

Zmiana w kierunku chmury nabrała w Polsce zawrotnego tempa. Aby wraz ze zwiększaniem cyfrowej infrastruktury wzrastały kompetencje kadr, Microsoft zapoczątkował inicjatywę, której celem – pod hasłem #chmurogotowi – jest wyszkolenie co najmniej 1000 specjalistów, zdolnych obsługiwać rozwiązania bazujące na chmurze obliczeniowej. W tym celu powstał program Cloud Elite, który ma podwyższyć kwalifikacje pracowników firm, na co dzień współpracujących z Microsoft, a odgrywających ważną rolę w technologicznej rewolucji. Software’owy lider przygotował dla nich m.in. bezpłatne szkolenia i warsztaty, podnoszące umiejętności w obszarze chmury Azure, Microsoft 365 oraz Dynamics 365

Transition Technologies Managed Services to jeden z liderów na rynku IT, mający – wliczając przynależność do firmy-matki (Transition Technologies) – ponad ćwierć wieku doświadczenia w branży. Na co dzień zatrudnia ponad 500 specjalistów i projektuje oraz realizuje rozwiązania dla firm i instytucji na całym świecie. Zaangażowanie firmy w inicjatywę „chmurogotowi”, a tym samym w Program „Cloud Elite” było naturalną koleją rzeczy. W dziedzinie wdrożeń chmurowych TTMS to w Polsce ścisła czołówka. Przykładem może być ostatnia realizacja – stworzenie narzędzia TTMS Enterprise Docflow (TED), służącego do automatyzacji procesów, związanych z obiegiem dokumentów w organizacji. Umożliwia pracę nad dokumentami w jednym miejscu – środowisku Microsoft Teams na platformie Microsoft 365.

Zaangażowanie TTMS w Cloud Elite wykracza poza korzystanie z gotowych rozwiązań. Jako ekspert w dziedzinie wdrożeń chmurowych sam również produkuje treści, tworząc tutoriale, prezentacje i webinary dla klientów końcowych rozwiązań od Microsoft. Działania te mają charakter pro bono – firma świadoma jest roli, jaką w rewolucji cyfrowej odgrywać powinni liderzy rynku oraz tego, że jej tempo będzie tym większe, im niższy będzie finansowy próg wejścia organizacji, które dopiero ta rewolucja czeka.

W edukacji firma skupiła się na następujących środowiskach: Microsoft Teams – platformę, łączącą narzędzia i usługi do pracy zespołowej, Azure – publiczną chmurę do przetwarzania danych, będącą platformą do tworzenia aplikacji, Machine Learning.

W ramach „oswajania” rynku z rozwiązaniami chmurowymi TTMS przeprowadziło na początku kwietnia webinar „Praca zdalna w czasach epidemii”. Spotkanie miało mieć pierwotnie charakter tradycyjnego seminarium (tak jak 2 poprzednie edycje z cyklu „Zarządzanie Zmianą”), ale realia sprawiły, że odbyło się zdalnie i zyskało dodatkowy walor spójności. Uczestnicy – dyrektorzy, kierownicy, menagerowie, liderzy, pracownicy HR oraz inne osoby, zajmujące się komunikacją – poznawali specyfikę pracy zdalnej, związanych z nią wyzwań natury kadrowej, a także dowiedzieli się, w jaki sposób może tę pracę wspierać Microsoft Teams.

W dalszej kolejności TTMS planuje: Cykl warsztatów z Azure Infrastructure dla średnich i dużych firm na rynku polskim; 2 webinary Azure Infrastructure – na rynki USA i Malezji; Seminarium “e-learning Fusion” nt. platformy e-learning z Teams i przykładu wdrożenia procesów on-boarding dla potrzeb TTMS w rozproszonej geograficznie organizacji.

Z myślą o pracy zdalnej, firma stworzyła bezpłatne szkolenie z Teams (dostępne na stronie teams.ttms.pl). Użytkownik, który ukończy kurs (opcjonalnie: w jęz. polskim lub angielskim), otrzymuje certyfikat, potwierdzający uzyskane kompetencje. Z myślą m.in. o zagranicznych partnerach stworzona została także wersja anglojęzyczna kursu.

mw