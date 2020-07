Duda: chcę kontynuować sprawiedliwy podział dóbr w Polsce

Pięć lat temu zaczął się w Polsce sprawiedliwy podział dóbr, chcę to kontynuować - mówił w piątek w Zamościu (woj. lubelskie) ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że wierzy, iż kolejne pięć lat sprawi, że Polska będzie krajem równo rozwiniętym i sprawiedliwym, w którym obywatele ufają wymiarowi sprawiedliwości

Andrzej Duda na koniec prezydenckiej kampanii wyborczej spotkał się na rynku przed ratuszem z mieszkańcami Zamościa. Podkreślał, że w Polsce rodzice powinni wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, by - jak powiedział – „nikt nie próbował przemycać im obcej ideologii, która niszczy rodzinę i tożsamość”.

Zapewniał, że jako prezydent chce rozkwitu Polski, zwiększania ilości miejsc pracy, by Polska była krajem dającym szanse rozwoju zawodowego i życiowego. Andrzej Duda podkreślił, że wierzy, iż kolejne pięć lat sprawi, że Polska będzie krajem równo rozwiniętym i sprawiedliwym, w którym obywatele ufają wymiarowi sprawiedliwości.

Dawniej dobra były dzielone pomiędzy bardzo wąską grupę, myśmy to zmienili przez ostatnie pięć lat. Zaczął się wreszcie w Polsce sprawiedliwy podział dóbr. To, co miało trafiać do budżetu państwa (…) w ogromnej części zaczęło trafiać i w ogromnej części wreszcie zaczęło być dzielone pomiędzy polskie społeczeństwo, ludzi, człowieka, rodzinę - mówił Andrzej Duda. Zapewnił, że chce to kontynuować.